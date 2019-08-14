Irak'ta 'kasten ve keyfi olarak sivilleri öldürmek' suçlamasıyla 2014 yılında ABD'de tutuklanan Slatten'ın cezası belli oldu.

Mahkeme, Slatten'ı, 2007 yılında Irak'ta keyfi olarak sivilleri öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme tutanaklarına göre Slatten'ın, 'Blackwater' adlı özel güvelik şirketinde paralı asker olarak görev yaptığı ve 2007'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta 'Nisur Meydanı katliamı' olarak da bilinen saldırıda rol aldığı ifade edildi.

Diğer 'Blackwater' personeliyle sivillere kasti ateş açtığı belirtilen Slattan'ın, 'Ahmed Haithem Ahmed Al Rubia' adlı Iraklıyı öldürmek ve birçok kişiyi yaralamak suçlamasıyla yargılandığı kaydedildi.

Slattan'ın olay sırasında hiçbir tehdit ve provokasyon olmadığı halde ateş açan ilk kişi olduğu ifade edilerek, beraberinde aynı suça karışan 3 personelin de yargılanacağı bildirildi.

'Nisur Meydanı katliamı' olarak bilinen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 18 kişi yaralanmıştı. Ayrıca yaşamını yitirenler arasında iki kadın ve iki çocuğun da olması dikkati çekmişti.

Irak'ın ABD ve İngiltere öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 2003'te işgal edilmesi ile başlayıp iç çatışmalara evrilen 15 yıllık süreçte sivil can kaybının 470 bin civarında olduğu biliniyor.

Irak'ta keyfi olarak sivilleri öldüren ABD'li eski 'Blackwater' personeline müebbet hapis: 'Nisur Meydanı katliamı' olarak da bilinen saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, en az 18 kişi yaralanmıştı https://t.co/TldhKC2qZi pic.twitter.com/QfLttCSpkv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 14, 2019

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