Dayton saldırganı alkol ve uyuşturucu etkisi altındaymış

Ohio'da bulunan Montgomery Yargı Ofisi tarafından düzenlenen basın toplantısında,9 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıyı gerçekleştiren Connor Betts'in olay sırasında uyuşturucu madde ve alkol almış olduğu açıklandı. Betts’in yanında bir torba kokain bulunduğu, ayrıca olay sırasında alkol ve anti-depresan da aldığı kaydedildi.Davayı soruşturan müfettiş Kent Harshbarger, Betts’in bedeninde toplam 52 yara izi saydıklarını açıkladı. 4 Ağustos’ta yaşanan saldırıda ölen 9 kişinin de, Betts'in otomatik tüfeğinden çıkan kurşunlarla oluşan yaralanmalar sonucu hayatlarını kaybettiklerini doğruladı.Dayton Polis Şefi Richard Biehl ise basın toplantısında, saldırı sırasında polis memurları tarafından açılan ateş sonrasında kimsenin zarar görmediğini açıkladı.