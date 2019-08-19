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11:02 19 Ağustos 2019
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    Trump, Grönland'a 'talip olduğunu' doğruladı: İlgileniyoruz ama önceliğimiz değil

    © REUTERS / YURI GRIPAS
    ABD
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    Danimarka'ya ait özerk statüdeki Grönland Adası'nı satın alma niyetini doğrulayan ABD Başkanı Donald Trump, “Stratejik olarak ilgi çekici” dedi. Danimarka Başbakanı ise duruma tepki gösterdi ve bu ilgiyi ‘absürt’ diye niteledi.

    Grönland
    Maxim Balakhovsky
    Trump'ın danışmanı, ABD'nin Grönland'a ilgisini doğruladı
    Grönland konusundaki ilgisini açıkça belirten Donald Trump, “Bu konuştuğumuz bir konuydu, görüş ortaya atıldı ve ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu ve ilgilendiğimizi belirttim. Ama Danimarka ile konuşacağız” dedi.

    New Jersey'de gazetecilere açıklama yapan Trump, adayı satın alma fikrinin ABD hükümetinin ‘gündemindeki ilk madde olmadığını’ da vurguladı.

    Danimarka'nın özerk statüdeki adaya her yıl aktardığı kaynağı bulmakta zorlandığını bir kez daha vurgulayan Trump, “Bu Danimarka için gerçekten acı verici çünkü her yıl neredeyse 700 milyon dolar kaybediyorlar ve (adaya sahip olmak) stratejik açıdan ABD için güzel olur” ifadelerini kullandı.

    'GRÖNLAND, SADECE GRÖNLAND'A AİT'

    U.S. President Donald Trump participates in the Pledge to America's Workers - One year Celebration event in the State Dining Room of the White House in Washington, U.S., July 25, 2019. REUTERS/Leah Millis
    © REUTERS / LEAH MILLIS
    Danimarka'dan Grönland'ı satın almak isteyen Trump'a: 1 Nisan şakası olmalı
    Danimarka’nın bu sözlere tepkisi gecikmedi.

    Başbakan Mette Frederiksen, Trump’ın bu çıkışı için ‘absürt’ yorumunu yaptı ve “Grönland satılık değil. Grönland, Danimarka’ya da ait değil. Grönland, sadece Grönland’a ait” dedi.

    Frederiksen, “(Grönland Başbakanı) Kim Kielsen, adanın satılık olmadığını açıkça belirtti. Konuşma burada biter” ifadelerini kullandı.

    WSJ DUYURDU, DANIŞMAN DOĞRULADI

    Donald Trump'ın Grönland'ı satın almaya niyetli olduğu ilk olarak Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından duyurulmuştu.

    © Fotoğraf : Twitter/@SteffenMalskaer
    WSJ: Trump, Grönland'ı Danimarka'dan satın almak istiyor
    ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Larry Kudlow da bu iddiayı doğrulamıştı.

    Danimarkalı ve Grönlandlı yetkililer ‘şaka gibi’ diye nitelediği gelişmeye “Grönland satılık değil” sözleriyle tepki göstermişti.

    Trump'ın gelecek ay Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yapacağı ziyarette Danimarka ile Grönland başbakanlarıyla bir araya gelmesi ve adanın statüsünü de gündeme getirmesi bekleniyor.

    TRUMP İLK DEĞİL

    Doğal kaynakları ve jeopolitik önemini nedeniyle dikkat çeken Grönland daha önce eski ABD Başkanlarından Harry Truman’ın da hedefine girmişti. Truman 1946'da adayı 100 milyon dolara satın almak istemiş, Danimarka bu teklifi reddetmişti.

    Etiketler:
    ada, Mette Frederiksen, ABD, Donald Trump, stratejik, satın alma, Grönland, Danimarka
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