Trump, Grönland'a 'talip olduğunu' doğruladı: İlgileniyoruz ama önceliğimiz değil

Danimarka'ya ait özerk statüdeki Grönland Adası'nı satın alma niyetini doğrulayan ABD Başkanı Donald Trump, “Stratejik olarak ilgi çekici” dedi. Danimarka Başbakanı ise duruma tepki gösterdi ve bu ilgiyi ‘absürt’ diye niteledi.

Grönland konusundaki ilgisini açıkça belirten Donald Trump, “Bu konuştuğumuz bir konuydu, görüş ortaya atıldı ve ben stratejik olarak kesinlikle ilgi çekici olduğunu ve ilgilendiğimizi belirttim. Ama Danimarka ile konuşacağız” dedi.

New Jersey'de gazetecilere açıklama yapan Trump, adayı satın alma fikrinin ABD hükümetinin ‘gündemindeki ilk madde olmadığını’ da vurguladı.

Danimarka'nın özerk statüdeki adaya her yıl aktardığı kaynağı bulmakta zorlandığını bir kez daha vurgulayan Trump, “Bu Danimarka için gerçekten acı verici çünkü her yıl neredeyse 700 milyon dolar kaybediyorlar ve (adaya sahip olmak) stratejik açıdan ABD için güzel olur” ifadelerini kullandı.

Pres. Trump said he would "certainly talk about" buying Greenland if he were to visit Denmark, but the topic is not "top on the list." https://t.co/IPjpAZtHFh pic.twitter.com/MOWyZUEGeT — ABC News (@ABC) August 19, 2019

​'GRÖNLAND, SADECE GRÖNLAND'A AİT'

Danimarka’nın bu sözlere tepkisi gecikmedi.

Başbakan Mette Frederiksen, Trump’ın bu çıkışı için ‘absürt’ yorumunu yaptı ve “Grönland satılık değil. Grönland, Danimarka’ya da ait değil. Grönland, sadece Grönland’a ait” dedi.

Frederiksen, “(Grönland Başbakanı) Kim Kielsen, adanın satılık olmadığını açıkça belirtti. Konuşma burada biter” ifadelerini kullandı.

WSJ DUYURDU, DANIŞMAN DOĞRULADI

Donald Trump'ın Grönland'ı satın almaya niyetli olduğu ilk olarak Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından duyurulmuştu.

ABD Ulusal Ekonomik Konseyi Başkanı Larry Kudlow da bu iddiayı doğrulamıştı.

Danimarkalı ve Grönlandlı yetkililer ‘şaka gibi’ diye nitelediği gelişmeye “Grönland satılık değil” sözleriyle tepki göstermişti.

Trump'ın gelecek ay Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yapacağı ziyarette Danimarka ile Grönland başbakanlarıyla bir araya gelmesi ve adanın statüsünü de gündeme getirmesi bekleniyor.

TRUMP İLK DEĞİL

Doğal kaynakları ve jeopolitik önemini nedeniyle dikkat çeken Grönland daha önce eski ABD Başkanlarından Harry Truman’ın da hedefine girmişti. Truman 1946'da adayı 100 milyon dolara satın almak istemiş, Danimarka bu teklifi reddetmişti.