ABD Başkanı Trump'tan Keşmir görüşmeleri: 'Zor bir durum'

Görüşmede, Cammu Keşmir konusunda Hindistan ile gerilimin azaltılması ve ılımlı bir söylem takınılması gerektiğini vurgulayan Trump, Pakistan-Hindistan gerginliğini tırmandıracak adımlardan kaçınılması ve her iki tarafın da itidalli davranması çağrısında bulundu.
İki lider ayrıca ABD-Pakistan ekonomik ve ticari iş birliğini güçlendirmek konusunda da mutabık kaldı.
Günün daha erken saatlerinde Hindistan Başbakanı Modi ile de görüşen Başkan Trump, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Han ve Modi ile ticaret ve stratejik ortaklık konularında konuştuklarını belirten Trump, "Hindistan ve Pakistan için en önemlisi iki dostumla, (Han ve Modi) Keşmir’de gerginliğin azaltılması konusunda görüştüm. Zor bir durum ama güzel görüşmelerdi!" ifadelerini kullandı.
Spoke to my two good friends, Prime Minister Modi of India, and Prime Minister Khan of Pakistan, regarding Trade, Strategic Partnerships and, most importantly, for India and Pakistan to work towards reducing tensions in Kashmir. A tough situation, but good conversations!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019
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