Trump'ın Grönland ile değiş tokuş etmek istediği Porto Riko coştu: Başımıza gelebilecek en iyi şey

ABD Başkanı'nın geçen yıl bir toplantıda "Porto Riko ile Grönland'ı değiş tokuş edelim" önerisinde bulunduğu haberi, Amerikan kolonisini coşturdu. Danimarka'nın gerçek Birinci Dünya ülkesi olduğunu belirten Porto Rikolular, sosyal medyada kendilerini 'Karayip Vikingleri' ilan etme, Danimarka kraliyet ailesine biat etme furyası başlattı.

Grönland'ı satması için baskı yaptığı Danimarka tarafından terslenince Kopenhag ziyaretini iptal eden Başkan Donald Trump'ın, ABD tarafından yönetilen ama ABD'nin eyaleti sayılmayan bölge statüsünden kaynaklı kemikleşmiş sorunları bulunan Porto Riko'yu Grönland ile değiş tokuş etme fikrini kafasında evirip çevirip gündeme getirdiği öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre ABD Başkanı, geçen yıl kurmaylarıyla yaptığı bir toplantıda, şakayla karışık, "Porto Riko ile Grönland'ı değiş tokuş edelim" önerisinde bulundu.

Ancak Trump'ın Grönland'ı satın alma 'şakasının' NATO müttefiki Danimarka ile siyasi kriz boyutuna varmasından mülhemle değiş tokuşu ciddi ciddi düşündüğü tahmin edilebilir.

Trump, 2017 yılında Irma ve Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko'ya yardım eli uzatmayarak binlerce insanın ölümüne yol açmakla suçlanmıştı.

Maria'dan yaklaşık 1 yıl sonra kasırganın Porto Riko'da ilk açıklandığı gibi 1427 değil, 2975 can aldığı itiraf edilmişti ki, 11 Eylül saldırılarındaki ölü sayısı da 2996 olarak hesaplanıyor.

NYT'nin haberleştirdiği Trump'ın önerisi ile ilgili ilk etapta Beyaz Saray ya da Porto Riko hükümetinden yorum gelmezken, ABD'de ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmekten şikayetçi Porto Rikolular Grönland'la değiş tokuş edilip Danimarka'ya bağlanma fikrine 'bayıldı'.

Pek çok Porto Rikolu Twitter'da kendilerini 'Karayip Vikingleri' ilan etti.

You can hear the Caribbean Vikings coming from the dembow beat over the horizon. #dinamarcaPR #denmarkPR #puertoRicodinamarca — 🚀Fernando🚀 (@mercadofuertes) August 22, 2019

AutoraVincent isimli kullanıcı "Trump bizi Danimarka'ya bıraksa çok daha iyi durumda oluruz. Orası gerçek bir Birinci Dünya ülkesi, burası gibi şişirilmiş bir balon değil" yorumunda bulundu.

Bueno, si nos deja con Dinamarca creo estaríamos mucho mejor. Es un país primer mundista de verdad y no de pacotilla. https://t.co/KvcPKcfwOp — AutoraVincent (@AutoraVincent) August 22, 2019

El Bellezo, Danimarka'nın dünyada en iyi eğitim veren ülke olduğuna işaret etti.

Dinamarca es el país con la mejor educación del mundo.



Allá al menos, deben saber qué es Puerto Rico, a diferencia de muchos gringos, que piensan que es un poblado mexicano.#DinamarcaPR — 🤘🤘🥰 EL BELLEZO 🥰🤘🤘 (@SanMelquiades) August 22, 2019

Dartina Marie Pérez, Danimarka bayrağına kalp kondurarak "Açıkçası Danimarka'nın parçası olmak hayatta başımıza gelebilecek en iyi şey olabilir" dedi.

Honestly being part of Denmark may be the best thing to ever happen to us. 🇵🇷❤️ 🇩🇰 #DinamarcaPR https://t.co/BolPAErICj — Dartina Marie Pérez (@dartinaperez) August 22, 2019

Nieto isimli podcast sunucusu Danimarka'ya başlama donanımı paylaştı: Tereyağlı kurabiyeler, Vikingler dizisi, Danimarka biraları...

Yo me he ido preparando para cuando Trump nos intercambie por Groelandia y seamos colonia de Dinamarca. pic.twitter.com/4FhJQn1NN3 — Nieto ™ (@MrTonitas) August 22, 2019

Başlangıç setine sözlük, sohbet kılavuzu ekleyenler "Hazırız" diye coşkuyu verdi.

İspanyolca Danimarka anlamına gelen #DenmarkPR ve #DinamarcaPR etiketleri eşliğinde bazıları Danimarka kraliyet ailesine sadakat ilan etti.

Regina C. Ortiz, hemen Danimarka Kraliçesine biat ederken Dancadaki Margrethe İspanyolca Margarita yazdı: "BİZİM Kraliçemiz: Danimarka'nın 2. Margarita'sı."

Ekonomist Heriberto Martínez Otero ise Danimarka'daki anayasal monarşiye karşı "Porto Riko, Danimarka'nın deniz aşırı toprağı olursa, temel görevimiz monarşiyi kaldırıp Danimarka'yı cumhuriyete çevirmek olacaktır" görüşündeydi.

Si Puerto Rico se convierte en territorio de ultramar danés, nuestra misión fundamental será abolir la monarquía, y convertir a Dinamarca en una República. ✊🏿 — Heriberto Martínez Otero (@hemartinezotero) August 22, 2019

​Spor yetenekleriyle de tanınan Porto Rikolulardan bazısının aklı futboldaydı.

"Nihayet Avrupa Ligi'nde temsil edilebileceğiz ve hatta Dünya Kupası'nda" diye yazan Ares, Danimarka milli erkek futbol takımının fotoğrafını paylaştı.