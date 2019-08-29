Ugandalı Harvard öğrencisi kendisini Twitter'da engellediği için Devlet Başkanı Museveni'ye dava açtı

Twitter'da bir hesap tarafından engellenen kişiler, o hesaptan yapılan paylaşımları göremiyor, söz konusu paylaşımların altına yorumlarını yazamıyor.
Uganda'nın başkenti Kampala'da sulh mahkemesine müracat eden Seguya, Devlet Başkanı Museveni'nin kendisini engellemesini 'kanunlara ve anayasaya aykırı bir davranış' olarak niteledi.
Seguya, Museveni'nin yanı sıra kendisini Twitter'da engelleyen hükümet sözcüsü ve bir emniyet müdürü aleyhinde de davacı oldu.
Seguya şikayet dilekçesinde "Eylemleri beni siyasi zulme karşı beni koruyacak nitelikte değildi. Ayrıca vatandaşlık haklarımı sınırlamaya dönüktü" dedi.
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