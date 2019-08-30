Olimpiyat şampiyonu Simone Biles'ın ağabeyi cinayet iddiasıyla tutuklandı

BBC'nin aktardığına göre ABD ordusunda görevli olan Tevin Biles-Thomas, Georgia'da bir cezaevine konuldu. 24 yaşındaki adam, kasten adam öldürme, kasıtlı saldırı ve yalancı şahitlik suçlamaları ile de karşı karşıya.
13 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR
Cuyahoga Savcısı Michael O'Malley, yaptığı açıklamada, Cleveland emniyetine bağlı dedektifleri, soruşturmadaki "amansız takipleri" nedeniyle övdü. 24 yaşındaki Biles-Thomas'ın 13 Eylül'de hakim karşısına çıkarılabileceği belirtiliyor.
my brother tevin | everyone says we look like twins but we don't see it pic.twitter.com/WnljD48rMQ— Simone Biles (@Simone_Biles) September 11, 2017
Gelmiş geçmiş en iyi jimnanistikçilerden biri olarak gösterilen Simone Biles, 2016 Rio Olimpiyatları'nda dört altın madalya kazandı.
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