Olimpiyat şampiyonu Simone Biles'ın ağabeyi cinayet iddiasıyla tutuklandı

BBC'nin aktardığına göre ABD ordusunda görevli olan Tevin Biles-Thomas, Georgia'da bir cezaevine konuldu. 24 yaşındaki adam, kasten adam öldürme, kasıtlı saldırı ve yalancı şahitlik suçlamaları ile de karşı karşıya.

Cleveland Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olay Biles-Thomas'ın Cleveland'daki evinde yaşandı. Yapılan açıklamada, bir partiye davetsiz olarak bir grubun gelmesi sonrası taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 19 yaşındaki Delvante Johnson, 21 yaşındaki Toshaun Banks ve 23 yaşındaki Devaughn Gibson hayatını kaybetti.

13 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKABİLİR

Cuyahoga Savcısı Michael O'Malley, yaptığı açıklamada, Cleveland emniyetine bağlı dedektifleri, soruşturmadaki "amansız takipleri" nedeniyle övdü. 24 yaşındaki Biles-Thomas'ın 13 Eylül'de hakim karşısına çıkarılabileceği belirtiliyor.

my brother tevin | everyone says we look like twins but we don't see it pic.twitter.com/WnljD48rMQ — Simone Biles (@Simone_Biles) September 11, 2017

​Gelmiş geçmiş en iyi jimnanistikçilerden biri olarak gösterilen Simone Biles, 2016 Rio Olimpiyatları'nda dört altın madalya kazandı.