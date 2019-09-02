Dorian Bahamalar'da 'tarihin en şiddetli kasırgası' olarak tarihe geçti: Şiddet seviyesi, en üst seviye olan 5'e yükseltildi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, şiddetini artırarak 5. seviyeye ulaşan Dorian'ın Bahamalar'da etkili olmaya başladığını açıkladı.

Merkezin aktardığı bilgilere göre rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Dorian, şu ana kadar bölgeyi vuran en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Şiddetli yağış bırakan kasırganın Bahamalar üzerinde ciddi tahribata yol açacağı tahmin edilirken, yetkililer şu ana kadar herhangi bir can kaybının rapor edilmediğini ve gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıkladı.

Dorian'ın pazartesi akşam saatlerinde Florida sahillerini etkilemeye başlayacağı ancak asıl olarak daha kuzeydeki Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurmasının beklendiği kaydedildi.

Ulusal Kasırga Merkezine göre 5 gün daha "kasırga" özelliğini koruması beklenen Dorian'ın, saatte 13 kilometre hızla ABD sahillerine doğru hareketine devam ettiği bildirildi.

TRUMP'A DORIAN BRİFİNGİ

Öte yandan önceden planlanan Polonya ziyaretini kasırga dolayısıyla iptal ederek Washington'da kalan ABD Başkanı Donald Trump, Dorian ile ilgili olarak yetkililerden kapsamlı bir brifing aldı.

Dorian için, "Üzerimize neyin geldiğini bilmiyoruz ancak tüm tedbirlerimizi aldık, hazırlıklıyız." ifadesini kullanan Trump, Florida, Georgia ve Güney Carolina'da acil durum ilan edildiğini ve tüm yetkililerin görevlerinin başında olduğunu vurguladı.

Merkez, daha önce Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın dün yön değiştirerek kuzeye doğru yöneldiğini ancak gücünü koruduğunu açıklamıştı.

Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkati çekiyor.