NASA, Dorian Kasırgası'nın yeni görüntüsünü yayınladı

ABD'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve çok sayıda tahliyenin yapılmasına neden olan Dorian Kasırgası, Bahamalar üzerinde NASA tarafından uzaydan görüntülendi.

© Fotoğraf : National Oceanic and Atmospheric Administration / Geostationary Operational Environmental Satellite Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

Bahamaları şiddetli yağmur, sert rüzgârlar ve yüksek dalgalarla 2 gün boyunca etkisi altına alması beklenen ve 'Kategori 5'e yükseltilen Dorian Kasırgası, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu tarafından görüntülendi.

Bahamalar üzerinde ilerleyen kasırganın hızının 295 kilometreye ulaştığı açıklandı. Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.