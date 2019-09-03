ABD'de kurşun geçirmez okul çantalarının satışları yüzde 300 arttı

Bullet Blocker, TuffyPacks ve Guard Dog Security gibi Amerikan şirketlerinin yetkilileri, Amerikan medyasına verdikleri röportajlarda, ABD'de son bir ayda yaşanan silahlı saldırıların ardından ürünlerine taleplerin hızla yükseldiğini belirtti.
Öte yandan fiyatları 100 ila 500 Amerikan Doları arasında değişen kurşun geçirmez okul çantalarına tepkiler de gecikmedi.
Kurşun geçirmez çantaların yerine silah kontrolü yasalarının güçlendirilmesi gerektiğini düşünenler söz konusu çanta satışlarını eleştirdi.
2019 in America. Disney-themed bullet-proof armour to put in your child's backpack. "This insert provides ballistic protection from handgun fire and can stop multiple rounds."— Mark Graham (@geoplace) August 6, 2019
When it comes to gun control, the country has collectively lost its mind. pic.twitter.com/7fmEtC7RJ2
ABD’de Temmuz ayında Dayton ve El Paso kentlerinde 24 saat içinde düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmişti.
Kurşun geçirmez sırt çantaları üreticisi Guard Dog, Florida eyaletinin Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesi’nde geçen yıl düzenlenen silahlı saldırı sonrası bu çantalara talebin arttığını dile getirdi.
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