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11:35 06 Eylül 2019
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu- ABD Başkanı Barack Obama

    Obama yönetimi, İsrail'in İran'a önleyici saldırı hazırlıklarıyla ilgili casusluk yapmış

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    İran'la nükleer anlaşmanın mimarı Obama'nın başkanlığı döneminde ABD'nin casus uydularının İsrail ordusunun İran yakınındaki hareketlerini sıkı takibe aldığı belirtildi. 2012 yazında ABD uyduları İsrail uçakları kümesi saptadı ve bunun İran'a saldırı için önhazırlık olduğu sonucuna varıldı.

    İsrail'in 1948'de kurulmasından beri en yakın müttefiki ABD ile ilişkilerinin bozulduğu dönem olan Barack Obama'nın başkanlığının İsrail'in İran'la ilgili faaliyetlerini sıkı takibe aldığı ortaya çıktı. 

    2015'te nükleer anlaşmaya vararak Tahran'ın uluslararası topluma geri dönüşünü sağlayan Obama'nın İsrailli şahinlerin İran'a karşı askeri hazırlıklarını mercek altına aldığı belirtildi.  

    The New York Times Magazine, ABD'li, İsrailli ve Avrupalı yetkililerle mülakatlara dayandırılan 'İran'ı vurma baskısının gizli tarihi' başlıklı bir habere yer verdi.

    Habere göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetimine İran'a askeri saldırı düzenlenmesi için baskı yaparken Amerikan casus uyduları İsrail ordusunun İran yakınındaki hareketlerini sıkı takipteydi. 

    Nitekim Amerikan casus uyduları, İsrail'in Azerbaycan'daki üslerden havalandırdığı keşif amaçlı insansız hava araçlarının İran sınırı üzerinde uçurup İran nükleer tesislerinin görüntülerini aldığını saptadı. İsrail insansız hava araçları, İran hava savunma sistemleri tarafından görülüp görülmediklerini de belirliyorlardı. 

    2012 yazında Amerikan casus uyduları İsrail uçakları kümesi saptadı ve bunun İran'a saldırı için önhazırlık olduğu sonucuna varıldı. Nihayetinde İran'a olası saldırı iptal edildi. 

    The New York Times'a göre Netanyahu İran'a önleyici saldırı planlıyordu ve buna ABD'nin de katılmasını istiyordu. Obama yönetiminin nihai kararı, böyle bir operasyona yardım etmemek, ama İsrail'in yoluna da çıkmamak oldu. Gazeteye konuşan bazı yetkililer, Netanyahu'nun İran'ı tek başına vurmaya asla niyet etmediğini söyledi. 

    İsrail Başbakanı, İran'a saldırı tehdidinin blöf olmadığını ve bakanların çoğunu kendi tarafına çekemediği için saldırı planlarını rafa kaldırdığını söylemişti.  

     

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