Trump: ABD, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya yanıt vermek için ateşe hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrol tesislerine yönelik insanısz hava aracı (İHA) saldırısına yanıt vermek için 'ateşe hazır' olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Suudi Arabistan'ın doğusundaki Abkayk ve Hureys petrol tesislerine yönelik 10 İHA'yla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin tehdit dolu bir açıklamada bulundu.

Trump, yaptığı açıklamada suçlunun kim olduğunu bildiklerini ve 'ateşe hazır' olduklarını belirterek, "Krallıktan bu saldırının ardında kimin olduğuna inandıklarını ve hangi şartlar altında devam edeceğimizi duymayı bekliyoruz!" dedi.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

YEDEK STOKLAR KULLANILABİLECEK

Başkan Trump ayrıca, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların 'ihtiyaca göre' kullanımına onay verdiğini de aktardı.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

Suudi devlet petrol şirketi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırı Husiler tarafından üstlenilmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İran'ı suçlamıştı.

Bugün ise petrol fiyatları, Körfez Savaşı'ndan bu yana en yüksek artışı gördü. Brent petrol varil fiyatları yüzde 18 değer kazanarak 71 doları geçti.