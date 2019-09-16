Trump: İran, Suudi Arabistan'a saldırıyla ilgisinin olmadığını söylüyor, göreceğiz

Suudi petrol şirketi Aramco'ya Yemen'deki Husi yönetiminin üstlendiği İHA saldırılarıyla ilgili Trump'tan İran'ı suçlayan bir açıklama geldi.

Suudi devletinin petrol şirketi Aramco'ya silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı petrol üretiminin yüzde 50 oranında düşüp 5.7 milyon varil azalmasına ve petrol fiyatlarının 28 yılın zirvesini görmesine neden olurken, Washington'ın hedefinde Tahran var.

Mart 2015'te Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesinden beri Yemen'e 'soykırım' diye tanımlanan sonuçlar yaratan harekat düzenlemekte olan Suudi Arabistan'a SİHA saldırılarını Husilerin Silahlı Kuvvetleri üstlendi, ancak Trump yönetimi İran'ı suçluyor.

Bu kez İran'ın haziran ayında Basra Körfezi'nde 1 milyon dolardan pahalı İHA düşürmesine atıf yapan ABD Başkanı Donald Trump, şöyle tweetledi:

"İran'ın İHA vurduğu zamanı hatırlayın, aslında kendi hava sahalarının yakınında bile olmadığını bilerek kendi hava sahalarında olduğunu söyledikleri. Çok büyük yalan olduğunu bile bile bu hikayelerine sıkı sıkı sarıldılar. Şimdi de Suudi Arabistan'a saldırıyla bir ilgilerinin olmadığını söylüyorlar. Göreceğiz?"

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2019

ABD'nin ilk tepkisi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların yaklaşık yüzde 100'ünden İran'ın sorumlu olduğu' iddiasıydı. Bunu Trump'ın suçlunun kim olduğunu bildikleri ve ateşe hazır oldukları tweeti izlemişti. ABD Başkanı, Suudi kraliyetinden saldırının ardında kimin olduğuna inandıklarını ve hangi şartlar altında devam edeceklerini duymayı beklediklerini ifade etmişti.

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019

​ABD'nin BM Temsilcisi Kelly Craft, bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında, Suudi petrol tesislerine saldırılarla ilgili edinilen bilgilerin İran'ın sorumlu olduğuna işaret ettiğini, saldırının Yemen'den geldiğine dair bir kanıt bulunmadığını öne sürdü.