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    U.S. President Donald Trump speaks prior to presenting NBA Hall of Fame player Jerry West with the Presidential Medal of Freedom in the Oval office of the White House in Washington, U.S., September 5, 2019. REUTERS/Joshua Roberts

    Trump: İran, Suudi Arabistan'a saldırıyla ilgisinin olmadığını söylüyor, göreceğiz

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    ABD
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    Suudi petrol şirketi Aramco'ya Yemen'deki Husi yönetiminin üstlendiği İHA saldırılarıyla ilgili Trump'tan İran'ı suçlayan bir açıklama geldi.

    Suudi devletinin petrol şirketi Aramco'ya silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı petrol üretiminin yüzde 50 oranında düşüp 5.7 milyon varil azalmasına ve petrol fiyatlarının 28 yılın zirvesini görmesine neden olurken, Washington'ın hedefinde Tahran var.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Christian Hartmann
    Trump: ABD, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıya yanıt vermek için ateşe hazır

    Mart 2015'te Şii Husilerin yönetimi ele geçirmesinden beri Yemen'e 'soykırım' diye tanımlanan sonuçlar yaratan harekat düzenlemekte olan Suudi Arabistan'a SİHA saldırılarını Husilerin Silahlı Kuvvetleri üstlendi, ancak Trump yönetimi İran'ı suçluyor.

    Bu kez İran'ın haziran ayında Basra Körfezi'nde 1 milyon dolardan pahalı İHA düşürmesine atıf yapan ABD Başkanı Donald Trump, şöyle tweetledi:

    "İran'ın İHA vurduğu zamanı hatırlayın, aslında kendi hava sahalarının yakınında bile olmadığını bilerek kendi hava sahalarında olduğunu söyledikleri. Çok büyük yalan olduğunu bile bile bu hikayelerine sıkı sıkı sarıldılar. Şimdi de Suudi Arabistan'a saldırıyla bir ilgilerinin olmadığını söylüyorlar. Göreceğiz?"

    ABD'nin ilk tepkisi, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 'Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların yaklaşık yüzde 100'ünden İran'ın sorumlu olduğu' iddiasıydı. Bunu Trump'ın suçlunun kim olduğunu bildikleri ve ateşe hazır oldukları tweeti izlemişti. ABD Başkanı, Suudi kraliyetinden saldırının ardında kimin olduğuna inandıklarını ve hangi şartlar altında devam edeceklerini duymayı beklediklerini ifade etmişti.

    ​ABD'nin BM Temsilcisi Kelly Craft, bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında, Suudi petrol tesislerine saldırılarla ilgili edinilen bilgilerin İran'ın sorumlu olduğuna işaret ettiğini, saldırının Yemen'den geldiğine dair bir kanıt bulunmadığını öne sürdü. 

    Etiketler:
    Kelly Craft, Mike Pompeo, Donald Trump, Husiler, Yemen, İran, ABD
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