ABD'de gaz patlaması: 1 ölü, 6 yaralı

Gaz kokusu ihbarı üzerine tahliye edilen binada meydana gelen patlamada itfaiye ekibinden bir görevli yaşamını yitirdi, bir bina çalışanı, ambulans şoförü ve 4 itfaiyeci de yaralandı.

ABD'nin Maine eyaletindeki Farmington kasabasında meydana gelen propan gazı patlamasında bir kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gaz kokusu ihbarı üzerine tahliye edilen binaya gelen itfaiye ekibinden bir görevli patlama sonucu hayatını kaybetti, bir bina çalışanı, ambulans şoförü ve 4 itfaiyeci de yaralandı.

Kar amacı gütmeyen ve özürlülere hizmet eden bir kuruluşa ait yeni açılan iki katlı binanın patlamadan sonra yerle bir olduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, patlamanın kilometrelerce öteden duyulduğunu ve etrafın savaş alanına döndüğünü aktardı.