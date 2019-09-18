Washington, Türkiye'ye Rus uçakları yerine ABD yapımı uçaklar alma çağrısı yapacak

ABD Savunma Bakan Yardımcısı John C. Rood, Türkiye'ye Rus yapımı Su-35 ve Su-57 uçakları yerine ABD yapımı uçaklar alma çağrısı yapacaklarını belirtti.

Washington'da füze savunma sistemlerinin ele alındığı bir etkinliğe katılan Rood, Türkiye'nin Rusya'dan almak için görüşmelere başladığı belirtilen 5. nesil savaş uçağı Su-57 ve Su-35 avcı uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rood'a etkinlik sırasında "Türkiye'nin olası Rus savaş uçakları alımı, Ankara ve Washington arasındaki askeri işbirliğini nasıl etkiler?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Rood'un yanıtı şöyle oldu: "Türkiye'yi uyumluluğu göz önünde bulundurarak ABD'de üretilen silahları tercih etmesi yönünde hareket etmeye çağıracağız. Elbette Türkiye bağımsız bir ülke ve kararlarını bağımsız olarak alabilir. Ancak biz, Türklerle bu konuda işbirliği yapmaya hazırız".

Rood, ABD'nin Rus uçakları yerine Türkiye'ye hangi uçakları önereceğine dair net bir açıklama yapmadı.