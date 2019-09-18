Washington, Türkiye'ye Rus uçakları yerine ABD yapımı uçaklar alma çağrısı yapacak

Rood'a etkinlik sırasında "Türkiye'nin olası Rus savaş uçakları alımı, Ankara ve Washington arasındaki askeri işbirliğini nasıl etkiler?" şeklinde bir soru yöneltildi.
Rood'un yanıtı şöyle oldu: "Türkiye'yi uyumluluğu göz önünde bulundurarak ABD'de üretilen silahları tercih etmesi yönünde hareket etmeye çağıracağız. Elbette Türkiye bağımsız bir ülke ve kararlarını bağımsız olarak alabilir. Ancak biz, Türklerle bu konuda işbirliği yapmaya hazırız".
Rood, ABD'nin Rus uçakları yerine Türkiye'ye hangi uçakları önereceğine dair net bir açıklama yapmadı.
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