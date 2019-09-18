ABD'de 400 kişiyi öldürme planı yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

ABD'de Oklahoma polisi, tüfek satın alan ve eski okulundan 400 kişiyi öldürmeyi planladığı iddia edilen 18 yaşındaki bir kadın demir parmaklıkların arkasına gönderildi.

Peş peşe yaşanan silahlı saldırıların ardından bireysel silahlanma konusundaki tartışmaların devam ettiği ABD'de olası bir katliamın önüne geçildi.

Pittsburg Şerifi Chris Morris'in aktardığına göre pizza restoranında çalışan 18 yaşındaki Alexis Wilson, iş arkadaşlarından birine AK-47 tüfeğiyle ateş ettiğini gösteren bir video izletti ve eski okulu McAlester Lisesi'ndeki öğrencileri vurmayı planladığını söyledi.

Bu durumu ismini vermediği bir kişiden öğrendiklerini belirten Morris, Wilson’ın AK-47'yi yakın zamanda aldığını, aynı zamanda evinde 12 kalibre av tüfeği ve mermi bulduklarını söyledi.

‘SIRF EĞLENCESİNE OKULDAN 400 KİŞİYİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

Fox23’te yer alan habere göre de Wilson daha önce eski okulunu tehdit etti ve ‘sırf eğlencesine okuldan 400 kişiyi öldüreceğini söyledi.

Öte yandan bazı görgü tanıkları Wilson’ın 2018'deki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki katliam dahil olmak üzere okul saldırılarında kullanılan AR-15 tüfeği aldığını anlattı. Ama Şerif Morris evde böyle bir silah bulamadıklarını, muhtemelen tanıkların durumu yanlış anladığını söyledi.

Bununla birlikte Morris, Wilson’ın Facebook hesabında ateş ettiğine dair görüntüleri izlediklerini ve telefonuna bakmak için arama izni beklediklerini belirtti.

Wilson ise iş arkadaşına okuldaki öğrencileri vuracağını söylediği iddialarını kabul etmedi. Video değil tüfek kullanırken çekilmiş fotoğraflar gösterdiğini anlatan Wilson, amacının 'silah sahibi olan herkesin kötü insanlar olmadığını göstermek' olduğunu savundu.

Wilson’ın lisedeki kaydı, okula bıçak ve eşyalarının üzerinde Nazi sembolü olan gamalı haç (svastika) bulunduğundan dolayı askıya alınmıştı. Wilson tekrar okula dönmek istemiş ancak geri kabul edilmemişti.

Polise verdiği ifadeye göre Wilson, lisede okul arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı için cinayet işleme fikrine kapıldığını ama artık böyle hissetmediğini söyledi.

Wilson 250 bin dolar kefaletle tutuluyor.