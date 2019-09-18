Kayıt
10:28 18 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Alexis Wilson,

    ABD'de 400 kişiyi öldürme planı yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı

    © Twitter
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol

    ABD'de Oklahoma polisi, tüfek satın alan ve eski okulundan 400 kişiyi öldürmeyi planladığı iddia edilen 18 yaşındaki bir kadın demir parmaklıkların arkasına gönderildi.

    ABD silah tüfek
    © REUTERS / Eric Thayer
    ABD’nin Nebraska eyaletinde okulların silahlandırılması tartışılıyor
    Peş peşe yaşanan silahlı saldırıların ardından bireysel silahlanma konusundaki tartışmaların devam ettiği ABD'de olası bir katliamın önüne geçildi.

    Pittsburg Şerifi Chris Morris'in aktardığına göre pizza restoranında çalışan 18 yaşındaki Alexis Wilson, iş arkadaşlarından birine AK-47 tüfeğiyle ateş ettiğini gösteren bir video izletti ve eski okulu McAlester Lisesi'ndeki öğrencileri vurmayı planladığını söyledi.

    Bu durumu ismini vermediği bir kişiden öğrendiklerini belirten Morris, Wilson’ın AK-47'yi yakın zamanda aldığını, aynı zamanda evinde 12 kalibre av tüfeği ve mermi bulduklarını söyledi.

    ‘SIRF EĞLENCESİNE OKULDAN 400 KİŞİYİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ

    Fox23’te yer alan habere göre de Wilson daha önce eski okulunu tehdit etti ve ‘sırf eğlencesine okuldan 400 kişiyi öldüreceğini söyledi.

    ABD çapında öğrenciler silah protestosu için ülke çapında ders bıraktı, Washington, Kongre önü, 14 Mart 2018
    © REUTERS / Jim Bourg
    ABD'de silah serbestisini protesto eden öğrenciler toplu halde ders bıraktı
    Öte yandan bazı görgü tanıkları Wilson’ın 2018'deki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ndeki katliam dahil olmak üzere okul saldırılarında kullanılan AR-15 tüfeği aldığını anlattı. Ama Şerif Morris evde böyle bir silah bulamadıklarını, muhtemelen tanıkların durumu yanlış anladığını söyledi.

    Bununla birlikte Morris, Wilson’ın Facebook hesabında ateş ettiğine dair görüntüleri izlediklerini ve telefonuna bakmak için arama izni beklediklerini belirtti.

    ABD Florida öğrenciler silah karşıtı protesto
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    NRA, silaha en ufak yasak getirilmesine bile karşı
    Wilson ise iş arkadaşına okuldaki öğrencileri vuracağını söylediği iddialarını kabul etmedi. Video değil tüfek kullanırken çekilmiş fotoğraflar gösterdiğini anlatan Wilson, amacının 'silah sahibi olan herkesin kötü insanlar olmadığını göstermek' olduğunu savundu.

    Wilson’ın lisedeki kaydı, okula bıçak ve eşyalarının üzerinde Nazi sembolü olan gamalı haç (svastika) bulunduğundan dolayı askıya alınmıştı. Wilson tekrar okula dönmek istemiş ancak geri kabul edilmemişti.

    Polise verdiği ifadeye göre Wilson, lisede okul arkadaşları tarafından zorbalığa uğradığı için cinayet işleme fikrine kapıldığını ama artık böyle hissetmediğini söyledi.

    Wilson 250 bin dolar kefaletle tutuluyor.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İlk uluslararası uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te: 'Bir ülke için kendi uçağını üretmek çok önemli'
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet