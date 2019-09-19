Dunford: NATO, Rusya karşısındaki askeri üstünlüğünü kaybetti

ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, son yıllarda NATO’nun Rusya’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybettiğini söyledi.

Joseph Dunford’a göre, NATO için Rusya, askeri alanda bir rakip. İttifak’ın Rusya karşısındaki üstünlüğünü kaybetmesi nedeniyle de mayısta yeni bir strateji kabul edildi.

NATO savunma bakanları arasında 13-15 Eylül’de yapılan toplantıda, İttifak’ın ortak savunma, caydırma konsepti ile operasyonlar için bütünleştirici bir konseptin ele alındığını belirten Dunford, “Askeri potansiyelimizi artırmak için ortak çaba gösteriyor ve İttifak içindeki planlara bir uyumluluk getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO mayıs ayında yeni bir strateji kabul etmişti, bu stratejinin daha zorlu güvenlik tehditlerine karşı adaptasyona yönelik olduğu belirtilmişti.