Obama'dan başkanlara tavsiye: İyi kararlar almak için televizyon ve sosyal medyadan uzak durulmalı

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Oval Ofis’te berrak bir karar alma sürecinin şartlarını ‘televizyondan ve sosyal medyadan uzak durmak’ olarak açıkladı. Obama, bu ikilinin yargıya gölge düşürdüğünü savundu.

San Francisco’da bir teknoloji konferansına katılan Barack Obama, “Yapmanız gereken şu: Hangi veri olursa olsun süzgeçten geçirildiğine, sıralandığına güvendiğiniz bir süreç yaratmalısınız; kararınız için önemli olacak ana unsurları görebilirsiniz. Bu sadece iyi bir süreç istemez aynı zamanda fikir çeşitliliğine sahip bir ekibinizin olduğundan da emin olmalısınız. Yardımcı olacak bir diğer şey de televizyon izlememek veya bilirsiniz işte sosyal medya” ifadelerini kullandı.

Obama, “Eğer başkansanız yapmanızı tavsiye etmeyeceğim iki şey bunlar çünkü çok fazla gürültü yaratıyor ve yargınıza gölge düşürüyor” dedi.

Obama konuşmasında isim vermedi ancak bu sözler Twitter’dan çıkmayan ve sıkı bir televizyon izleyicisi olduğu bilinen Donald Trump’ı akıllara getirdi.

Ancak Obama için daha önce metin yazarlığı yapan Jon Favreau, “Obama televizyon izlememek ya da sosyal medyada olmamak konusundaki bu tarz sözleri yüzlerce kez dile getirdi, Trump başkanlık için adaylığını bile koymadan önce” dedi.