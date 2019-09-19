ABD, Küba'nın BM heyetinin iki üyesinden ülkeyi terk etmelerini istedi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı açıklamada "Küba'nın BM misyonunun iki üyesinden ABD'nin ulusal güvenliğine zararlı faaliyetlerde bulunmalarının ardından ülkeden ayrılmalarını istedik" dedi.
© REUTERS / Claudia Daut
Ortagus, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "ABD'nin ulusal güvenliğine karşı her türlü teşebbüsü ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullandı.
After 2 members of Cuba’s UN mission engaged in activities harmful to U.S. national security, we asked them to leave the U.S. Members of Cuba’s UN mission are also restricted to stay in Manhattan. We take any & all attempts against the National Security of the U.S. seriously.— Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 19, 2019
İki Kübalı diplomatın kimlikleri ve pozisyonları şu an için bilinmiyor.
17 Eylül'de başlayan 74'üncü BM Genel Kurulu 30 Eylül'e kadar sürecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)