'Pelosi, Trump hakkında azil soruşturması başlatılacağını açıklayacak'

© AFP 2019 / Jim Watson Trump, rakibi Biden hakkında konuştu: Yaptıklarını bir Cumhuriyetçi yapsaydı çoktan elektrikli sandalyedeydi , ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Trump hakkında azil soruşturması başlatılacağını açıklayacağını iddia etti.

Demokratlar, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, 202 başkanlık seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturması için baskı yaparak görevini kötüye kullandığını savunuyor.

Diğer yandan Pelosi, Washington'daki Atlantic Festival'de yaptığı açıklamada, Demokratların Trump'ın azli yönünde adım atma konusunda 'hazır' olduğunu belirtti.

Pelosi, "Bu yüzden gerçekleri öğrenir öğrenmez söyledim, hazırız. Şimdi gerçeklerimiz var, hazırız" ifadelerini kullandı.

Pelosi, ulusal istihbaratın şefinin, Trump'nın Zelenskiy'le görüşmesiyle ilgili ihbarı yapan istihbarat yetkilisinin şikayetinin Kongre'yle paylaşılmasını engelleyerek yasaları ihlal ettiğini dile getirdi.

Geçen hafta Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın, temmuz ayında Zelenskiy'le yaptığı bir telefon görüşmesinde eski Başkan Yardımcısı ve 2020 seçimlerinin adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter'ı soruşturmasını istediğini ve Zelenskiy'e bu süreçte kendi kişisel avukatı Rudy Giuliani'yle birlikte çalışmasını 8 kere tekrarladığını öne sürmüştü.

Giuliani, Joe Biden'ın, oğlu Hunter Biden'ı, Ukraynalı doğalgaz şirketi Burisma Group'la olan bağıyla alakalı bir soruşturmadan koruduğunu dile getirmişti.

Ukrayna'da petrol ve doğalgaz üretimini yapan Burisma'nın yönetim kurulu üyeliğine atanan Hunter Biden, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyordu.