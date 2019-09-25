Trump'ın Zelenskiy'le telefon görüşmesinin içeriği yayımlandı: Biden'ın Ukrayna'daki faaliyetlerine soruşturma istemiş

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Kongre'deki Demokrat Partililerin azil soruşturması açma kararı vermesine neden olan telefon görüşmesinin özet dökümü, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemiş.

Trump'ın araştırılmasını istediği konu ise eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın yönetim kurulunda bulunduğu gaz şirketine yönelik herhangi bir soruşturmayı baskı yapmak suretiyle kapattırıp kapattırmadığı...

Mart 2016'da dönemin Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kiev'i ziyaret edip Başsavcı Viktor Şokin'in görevden alınmasını sağlamıştı. Mayıs 2019'da ise Şokin'den o sırada Hunter Biden'ın çalıştığı Burisma Holding'i soruşturduğu iddiası gelmişti. İddia hemen şimdiki Başsavcı Vitaliy Kasko tarafından yalanlanmıştı.