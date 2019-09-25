Zaharova: ABD'li Demokratlar ülkelerini tüm dünya önünde gülünç duruma düşürüyor

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan özet döküme göre Trump, temmuz ayında seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy'den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemiş.
Şenliğin devam etmesini ve NATO'lu partnerlerle yapılan görüşmelerin içeriğinin yayınlanmasını beklediklerini kaydeden Zaharova, "CIA, FBI ve Pentagon'un gizli toplantılarında yapılan konuşmaları yayınlamak çok değerli. WikiLeaks'in yeniden yayınlanmasıyla başlayabilirsiniz. Kongre ve Beyaz Saray'ın web sitesinde son 10 yıla ait materyalleri yayınlayabilirsiniz" dedi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın Demokrat Joe Biden'ın soruşturulmasını istediğini itiraf ettiğini belirterek, Trump'ın eylemleri ulusal güvenliğimizi baltaladığını ve görevinden azledilmesi için resmi girişimde bulunduklarını açıklamıştı.
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