ABD Savunma Bakanı ile Suudi Veliaht Prens asker sevkiyatını görüştü

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'a askeri güç gönderilmesi konusunu görüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Esper, bin Selman'ı telefonla arayarak, Suudi Arabistan'a ABD askeri gönderilmesi konusundaki mevcut düzenlemelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Esper, İran'ın bölgedeki istikrarı bozan saldırgan politikalarının frenlenmesi gerektiğine işaret ederek, Suudi Arabistan'ın kendisini savunmasına katkı sağlamak için gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Esper ayrıca Suudi Arabistan'ın, ABD öncülüğündeki uluslararası deniz güvenliği koalisyonuna katılma kararı almasını övdü.

Veliaht Prens bin Selman ise Aramco'ya ait 2 tesisin uğradığı saldırının tüm dünyayı ilgilendirdiğini belirterek, uluslararası barış ve güvenliği korumak için kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.