Trump'tan Meclis İstihbarat Komisyonu Başkanı'na : Vatan hainliğinden hapse atsak?

ABD'de 2020 seçimlerine 12 ay kala azil kavgası kızışırken, Başkan Donald Trump hakkında azil süreci tetikleyenleri 'vatan hainliğiyle' suçluyor.
Ukraine https://t.co/sbGtEUjEyI President Trump on Monday suggested House Intelligence Committee Chairman Adam Schiff (D-Calif.) be arrested for treason, a crime punishable by death or prison time, for exaggerating parts of the president's call with Ukraine's leader— Alf Beauman🇪🇺 (@forumhus) September 30, 2019
İstihbarat Komisyonu'nda Trump'ın Zelenskiy'le telefon görüşmesine dair açıklamalarının parodisi olduğunu savunduğu bir 'performans' sunan Schiff, Trump'ın tweetlerinin hedefi olmakta gecikmedi:
"Vekil Adam Schiff, sahte ve korkunç bir açıklama uydurdu, bunu Ukrayna Devlet Başkanı'yla telefon görüşmem hakkında benim yaptığım bir açıklamaymış gibi gösterdi ve Kongre ile Amerikan halkına yüksek sesle okudu. Benim telefon görüşmesinde söylediğimle en ufak bir ilgisi yoktu. Vatana ihanetten tutuklama?"
Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019
Schiff ise komisyon toplantısında Trump’ı yabancı liderlerle görüşmelerinde ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlamıştı.
ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil yabancı liderlerle konuşmalarının dökümünü almaya kararlı olduğunu söyleyen Demokrat Partili vekil, CIA ajanı olduğu sanılan ihbarcıyı korumak için ellerinden geleni yapacaklarını da vurgulamıştı.
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