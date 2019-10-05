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    Trump, Demokratlara meydan okudu: Senato'da biz kazanacağız

    © AP Photo / Evan Vucci
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde kendisini hedef alan azil oylamasının geçeceğini düşündüğünü ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'da kazanacağını söyledi.

    U.S. Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) speaks during a town hall in New York, U.S., October 3, 2019. REUTERS/Lucas Jackson
    © REUTERS / LUCAS JACKSON
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    ABD Başkanı Trump, Demokratların başlattığı azil soruşturmasına ilişkin Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi'ye meydan okudu.

    Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, Pelosi'ye mektup göndererek, kendisine yönelik resmi azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanmasını isteyeceğini söyledi.

    Trump, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılacak kendisine yönelik azil oylamasına kadar soruşturmaya hiçbir şekilde katılmayacağını vurguladı.

    Bununla beraber Trump, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde yeterli oya sahip olduğunu ve bir oylama yapılması durumunda bu oylamanın geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

    © REUTERS / Leah Millis
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    Trump, "Eğer Mecliste bu oylamayı yaparlarsa yeteri kadar adamları var, hepsi aynı çizgide, oy kullanmak istemeseler bile başka seçenekleri yok, kendi parti liderliğini takip edecekler. Ondan sonra sıra Senato'ya gelecek ve biz orada kazanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    Demokratların Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda azil oylamasını yapmaları durumunda ağır bedel ödeyeceklerini savunan Trump, "Demokratların sandıkta büyük bir bedel ödeyeceklerine inanıyorum" dedi.

    Öte yandan, Trump, soruşturma kapsamında kendi yönetiminden isimlerin Kongreye gidip ifade vermelerine izin verip vermeyeceği konusunda net konuşmaktan kaçındı.

    Trump, amacının siyasi rakiplerini soruşturmak olmadığını, 'kendisine ulaşan bir yolsuzluk dosyasının üzerine gitmenin görevi olduğunu' dile getirdi.

    Başkan Trump, "Biden'lar umurumda değil, ben yolsuzluğu soruşturuyorum" ifadelerini kullandı.

    Kurt Volker
    © REUTERS / Tom Brenner
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    VOLKER'İN İFADESİ GÜNDEMİ SARSTI

    Perşembe günü Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nde ifade veren Trump'ın eski Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker'ın vekillere sunduğu bazı cep telefonu yazışmaları, Amerikan medyasına da yansıdı.

    Yazışmaların Volker ile Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği görevlisi William Taylor, ABD Avrupa Birliği nezdindeki Büyükelçisi Gordon Sondland ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in danışmanı Andrey Yermak arasında olduğu görülüyor.

    Medyaya yansıyan yazışmalarda, Trump'ın Giuliani aracılığıyla Ukrayna yönetimine, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın bu ülkedeki iş bağlantılarının araştırılması için baskı kurmaya çalıştığı belirtiliyor.

    © AP Photo / Evan Vucci
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    Trump ise söz konusu mesajlaşmaların 'bir şeye karşılık bir şey isteme' durumu olmadığını ve Ukrayna lideri üzerinde baskı kurmadığını savunuyor.

    PENCE'E 'UKRAYNA BELGELERİNİ TESLİM ET' ÇAĞRISI

    Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisinin üç ayrı komitesi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e mektup yollayarak, 15 Ekim'e kadar Ukrayna soruşturmasıyla ilgili elindeki belgeleri komitelere vermesini talep etti.

    Amerikan medyasına yansıyan haberlerde Pence'in bu çağrıya yanıt vermeyi henüz düşünmediği bildirildi.

    Etiketler:
    Mike Pence, Senato, Temsilciler Meclisi, Ukrayna, Kurt Volker, azil, Nancy Pelosi, Donald Trump, ABD
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