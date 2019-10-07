Pompeo ile İngiliz mevkidaşı arasında 'Suriye' görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Pompeo'nun İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile Suriye'deki son durum üzerine bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türkiye'nin Suriye'yi istila etme planları ve bir İngiliz diplomatının eşini karıştığı ve bir İngiliz vatandaşının trajik ölümüyle sonuçlanan kazanın" görüşüldüğü kaydedildi.

.@SecPompeo spoke with @DominicRaab today. They discussed "Turkey’s plans to potentially invade Syria, and the tragic death of a British citizen in an accident involving the spouse of an American diplomat," per @StateDept — Jennifer Hansler (@jmhansler) October 7, 2019

​ABD Başkanı Donald Trump, gün içinde Suriye'nin kuzeydoğusundan asker çekme kararını bildirmiş, ardından Türkiye'ye yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulunmuştu.

Trump'ın söz konusu kararı, ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokratlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı.