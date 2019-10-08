'ABD, Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği harekatı durdurmak için diplomatik baskı yapıyor'

ABD'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenleyeceği harekatın askıya alınması için Ankara'ya diplomatik baskı yaptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynağın gazetecilere yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin Suriye'de düzenleyeceği Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması için Washington tarafından Ankara'ya diplomatik baskı uygulanıyor.

Türkiye'nin ABD'yle ilişkilerde Rus S-400 sistemleri alındıktan yaşanan birtakım zorlukları ortadan kaldırmak istediğini belirten kaynak, bu bağlamda Türkiye'nin Suriye'ye ilişkin tüm planlarını uygulamamasını ve harekatı kısıtlı tutmasını umduklarını dile getirdi.

ABD'li diplomat, ABD'nin Suriye'den çekilmediğini ve oradaki askeri varlığını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.