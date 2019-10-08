Amerikan balistik füzenin fırlatılışı yolcu uçağından görüntülendi

Meksika havayolları şirketlerinden birine ait yolcu uçağının pilotları, Trident II (5D) olduğu düşünülen Amerikan balistik füzenin fırlatılışına tanık oldu.

Pilotların, Amerikan yapımı Trident II (5D) olduğu tahmin edilen füzenin fırlatılışını görüntülediği video kaydı Youtube’da yayınlandı.

The Drive sitesi, olayın geçen eylül başlarında gerçekleştiğini, Meksika havayolu şirketlerinden birine ait yolcu uçağının Guadalajara’dan Tijuana kentine gece seferi yaptığını bildirdi.

Pilotların çektiği videoda, füzenin Pasifik Okyanusu’nun kıyılarından havalanarak batı istikametinde ilerlediği görülüyor. Paylaşımda ayrıca füzenin katlarının ana gövdeden ayrıldığı da seçilebiliyor.

Daha önce 6 Eylül’de Güney California açıklarındaki bir denizaltıdan 4 adet Trident II (5D) balistik füze fırlatıldığı açıklanmıştı.

ABD, Trident füzelerini orduya teslim ettiği 1989’dan bu yana bu füze ile toplamda 176 fırlatma gerçekleştirdi.