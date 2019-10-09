Putin'in doğum günün kutlamak isteyen Trump, yanlışlıkla Japonya Başbakanı Abe'ye 'mutlu yıllar' dedi

ABD Başkanı Trump, ülkesinin yakın zamanda Japonya ile uzlaştığı ticaret anlaşmasının resmi imza töreninden önce yaptığı açıklamada ilginç bir fiyasko meydana geldi.

Japan Times gazetesinin haberine göre Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü kutlamak Abe'nin doğum gününü kutlayarak, "Çok iyi bir arkadaşım olan Japonya Başbakanı Abe'nin mutlu bir doğum günü olmasını dileyerek başlamak istiyorum. Bugün 39 yaşında" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Trump, daha önce sıkça yaptığı gibi Abe'nin adını 'Abby' şeklinde yanlış telaffuz ederek kahkaha attı.

Ancak Abe'nin doğum günü 8 Ekim değil 21 Eylül tarihiydi; ayrıca Abe, 39 yaşında değil, geçen ay 65 yaşına girmişti.

Beyaz Saray, Japan Times gazetesinin konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

Dün 67'inci yaşına giren Putin, doğum gününü Sibirya'da geçirmişti.