Trump'a azil soruşturması: ABD'nin AB Büyükelçisi'ne 'ifade vermeye gitmeme' talimatı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasına 1 milyon dolar bağış yapması ile dikkati çeken oteller zinciri sahibi Sondland'ın, Başkan Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında geçen telefon görüşmesine dair önemli bilgilere sahip olduğu ileri sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi tarafından ifadeye çağrılan ABD'nin AB Büyükelçisi Sondland'a ifadeye gitmemesi yönünde talimat verdi.

İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Bakanlığın söz konusu talimatına tepki gösterdi.

Schiff, Gordon Sonland'ın Trump ve Zelenskiy arasında yapılan görüşmeye dair hassas bilgilere ve Ukraynalı yetkililer ile kendisi arasında atılan önemli mesajlara sahip olduğunu belirtti.

Bu bilgilerin Trump'ın azil sürecinde önemli bir delil teşkil ettiğini ileri süren Adam Schiff, "Bu tanığın ve söz konusu mesajların yönetim ile eşdeğer olan Kongreye teslim edilmemesi, anayasal işlevlerin engellenmesine yönelik güçlü birer kanıttır" dedi.

Sondland'ın avukatı Robert Luskin ise müvekkilinin her zaman ABD'nin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve İstihbarat Komitesi önünde de anlatmaya hazır olduğunu belirterek, "Ancak Büyükelçi Sondland, hayal kırıklığı içinde kendisine iletilen talimata uymak zorunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.