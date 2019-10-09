ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye'ye: Size Suriye'nin kuzeydoğusuna girmek için yeşil ışık yakılmadı

ABD'li Senatör Graham, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Graham, "Türk hükümetine sesleniyorum. Suriye'nin kuzeydoğusuna girmek için yeşil ışık yakılmadı" dedi.

Graham, "Bu konuda Kongre'de aşmamanız gereken bir kırmızı çizgi olarak görmeniz gereken her iki partinin de desteğini alan büyük bir itiraz var" ifadelerini kullandı.

'Kürtlerin yanında dur' etiketini kullanarak yaptığı paylaşımda Graham, "Kırılgan bir ilişkiden geriye kalanları da yok etmek istiyorsanız, Suriye'de askeri bir işgal bu işlevi görür" diye ekledi.