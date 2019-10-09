Pelosi, azil soruşturmasında işbirliğini reddeden Beyaz Saray'ı 'gerçekleri gizlemeye çalışmakla' suçladı

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasıyla ilgili olarak işbirliğini reddeden Beyaz Saray'ı, 'gerçekleri gizlemeye çalışan yasadışı bir girişimde bulunmakla' suçladı.

ABD Başkanı Trump'a yönelik azil soruşturması gündemdeki yerini korurken, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin hedefinde bu kez Beyaz Saray yer aldı.

Pelosi, Temsilciler Meclisi'ne soruşturma sürecinin partizan, gayrı meşru ve yasalara aykırı olarak değerlendiren bir mektup gönderen Beyaz Saray'ı 'gerçekleri gizlemeye çalışan yasadışı bir girişimde bulunmakla' suçladı.

Pelosi, yaptığı açıklamada "Bu mektup açıkça yanlıştır ve Trump yönetiminin, 2020 seçimlerine müdahale etmek için yabancı güçleri baskı altına alma konusundaki çılgınca çabalarını gizlemeye yönelik bir başka yasadışı girişimdir" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, Demokratların başlattığı azil soruşturmasıyla işbirliği yapmayacağını açıklamış, soruşturmanın 'temel adaleti ihlal ettiğini ve anayasaya aykırı bir süreç gerektirdiğini' savunmuştu.

Cipollone, mektubunda Demokratları 2016 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmeye ve Amerikan halkını, özgürce seçtiği bir başkandan mahrum bırakmaya çalışmakla suçlamıştı.