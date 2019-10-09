Pelosi, azil soruşturmasında işbirliğini reddeden Beyaz Saray'ı 'gerçekleri gizlemeye çalışmakla' suçladı

Pelosi, Temsilciler Meclisi'ne soruşturma sürecinin partizan, gayrı meşru ve yasalara aykırı olarak değerlendiren bir mektup gönderen Beyaz Saray'ı 'gerçekleri gizlemeye çalışan yasadışı bir girişimde bulunmakla' suçladı.
Pelosi, yaptığı açıklamada "Bu mektup açıkça yanlıştır ve Trump yönetiminin, 2020 seçimlerine müdahale etmek için yabancı güçleri baskı altına alma konusundaki çılgınca çabalarını gizlemeye yönelik bir başka yasadışı girişimdir" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray avukatı Pat Cipollone, Demokratların başlattığı azil soruşturmasıyla işbirliği yapmayacağını açıklamış, soruşturmanın 'temel adaleti ihlal ettiğini ve anayasaya aykırı bir süreç gerektirdiğini' savunmuştu.
Cipollone, mektubunda Demokratları 2016 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tersine çevirmeye ve Amerikan halkını, özgürce seçtiği bir başkandan mahrum bırakmaya çalışmakla suçlamıştı.
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