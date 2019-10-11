ABD'de Cumhuriyetçi vekiller Türkiye aleyhinde yaptırım tasarısı sunacak

Temsilciler Meclisi'nde Liz Cheney öncülüğündeki 29 Cumhuriyetçi vekil, Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri harekatı gerekçe göstererek Türkiye aleyhinde yaptırım tasarısı sunacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlerden ve Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Liz Cheney, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve rejimi, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD ile savaşta binlerce kayıp veren ve vatanımızı korumaya yardım eden Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırmalarından dolayı ciddi yaptırımlarla karşılaşmalı. Bu yaptırımlar Erdoğan rejiminin sadece Kuzey Suriye'deki saldırılarına bir yanıt değildir."

Cheney, açıklamasında "Kongre, Erdoğan rejiminin ABD'nin Rusya gibi hasımlarıyla işbirliği konusunda da uzun süredir endişelere sahiptir. Eğer Türkiye kendisine bir müttefik gibi davranılmasını istiyorsa, bir müttefik gibi davranmaya başlamalıdır. Kürt müttefiklerimize saldırılarından dolayı yaptırıma maruz bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

NEW: @Liz_Cheney is leading nearly 30 House Republicans in a sanctions bill against Turkey over their assault on U.S.-allied Kurdish forces in northern Syria. Similar legislation had been introduced in the Senate by Graham and Van Hollen. pic.twitter.com/gDLCXj7OiE — Natalie Johnson (@nataliejohnsonn) October 10, 2019

​ABD'de Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Lindsey Graham ve Demokrat Maryland Senatörü Chris Van Hollen, dün Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda anlaştıklarını açıklamıştı. Yaptırım listesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ismi yer alıyordu.