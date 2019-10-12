Pentagon doğruladı: Kobani'deki ABD birlikleri Türkiye tarafından topçu ateşine maruz kaldı, yaralımız yok

Pentagon, Kobani yakınındaki ABD birliklerinin 11 Ekim günü yerel saatle 21.00 civarında Türk mevzilerinden topçu ateşine maruz kaldığını bildirdi. Yapılan resmi açıklamada, "Patlama, Türklerin ABD kuvvetlerinin hazır bulunduğunu bildiği bir bölgede meydana geldi" denildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan resmi açıklamada, Kobani yakınındaki Miştenur tepesinde konuşlu olan ABD birliklerinin topçu ateşine maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kobani çevresindeki ABD birlikleri, 11 Ekim günü yerel saatle 21.00 sularında Türk mevzilerinden topçu ateşine maruz kaldı. Patlama, Türklerin ABD kuvvetlerinin hazır bulunduğunu bildiği bir bölgede meydana geldi" ifadeleri yer aldı.

"Hiçbir ABD askeri yara almadı. ABD kuvvetleri Kobani'den çekilmedi. Birleşik Devletler, Türk ordusunun Suriye'ye girmesine karşı çıkıyor" denilen açıklamada, "Ve ABD özellikle, güvenlik mekanizması bölgesi dışında kalan ve Türklerin ABD kuvvetlerinin bulunduğunu bildiği bölgelerdeki operasyonlarına karşı çıkıyor" diye kaydedildi.

DOD statement on shelling near US troops in #Kobani in #Syria: pic.twitter.com/VNaQMu0OPm — Kristina Wong 🇺🇸 (@kristina_wong) October 11, 2019

Yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin acil savunma eylemi ile sonuçlanabilecek eylemlerden kaçınmasını talep etmektedir" denildi.

Newsweek, bir Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi ve üst düzey bir Pentagon yetkilisine atıfta bulunarak, Kobani kentinin Miştenur tepesinde DSG'lilerle birlikte bulunan ABD özel kuvvetlerinin top atışlarının hedefi olduğunu öne sürmüştü.

Asked senior source and confirmed it



Picture of US base that was hit in Mishtenur hill in Kobani pic.twitter.com/zsk6wOBu7F — Wladimir (@vvanwilgenburg) October 11, 2019

Türk güçlerinin ABD pozisyonlarını 'biliyor olması gerektiğini' belirten Pentagon yetkilisi, bölgede 15 ilâ 100 askerin bulunuğunu kaydetmişti.

CNN'in Pentagon muhabiri ise, top mermisinin ABD özel kuvvetleri üssüne yakın bir noktaya düştüğünü söyleyerek, henüz yaralı bilgisinin gelmediğini belirtmişti.