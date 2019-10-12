Pentagon doğruladı: Kobani'deki ABD birlikleri Türkiye tarafından topçu ateşine maruz kaldı, yaralımız yok

Açıklamada, "Kobani çevresindeki ABD birlikleri, 11 Ekim günü yerel saatle 21.00 sularında Türk mevzilerinden topçu ateşine maruz kaldı. Patlama, Türklerin ABD kuvvetlerinin hazır bulunduğunu bildiği bir bölgede meydana geldi" ifadeleri yer aldı.
"Hiçbir ABD askeri yara almadı. ABD kuvvetleri Kobani'den çekilmedi. Birleşik Devletler, Türk ordusunun Suriye'ye girmesine karşı çıkıyor" denilen açıklamada, "Ve ABD özellikle, güvenlik mekanizması bölgesi dışında kalan ve Türklerin ABD kuvvetlerinin bulunduğunu bildiği bölgelerdeki operasyonlarına karşı çıkıyor" diye kaydedildi.
DOD statement on shelling near US troops in #Kobani in #Syria: pic.twitter.com/VNaQMu0OPm— Kristina Wong 🇺🇸 (@kristina_wong) October 11, 2019
Yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'nin acil savunma eylemi ile sonuçlanabilecek eylemlerden kaçınmasını talep etmektedir" denildi.
Newsweek, bir Iraklı Kürt istihbarat yetkilisi ve üst düzey bir Pentagon yetkilisine atıfta bulunarak, Kobani kentinin Miştenur tepesinde DSG'lilerle birlikte bulunan ABD özel kuvvetlerinin top atışlarının hedefi olduğunu öne sürmüştü.
Asked senior source and confirmed it— Wladimir (@vvanwilgenburg) October 11, 2019
Picture of US base that was hit in Mishtenur hill in Kobani pic.twitter.com/zsk6wOBu7F
Türk güçlerinin ABD pozisyonlarını 'biliyor olması gerektiğini' belirten Pentagon yetkilisi, bölgede 15 ilâ 100 askerin bulunuğunu kaydetmişti.
CNN'in Pentagon muhabiri ise, top mermisinin ABD özel kuvvetleri üssüne yakın bir noktaya düştüğünü söyleyerek, henüz yaralı bilgisinin gelmediğini belirtmişti.
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