Graham'dan Trump'a tebrik: Türkiye’nin saldırganlığının Kürtleri yok etmesine izin vermememiz çok önemli

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına en şiddetli muhalefeti gösteren isimlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Başkan Donald Trump’ı 'Suriye’deki savaş suçları ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye yönelik felç edici yaptırımlar uygulanması Kongre’yle birlikte çalışma kararından' dolayı tebrik etti.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Graham, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye’deki savaş suçlarına ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye felç edici yaptırımlar uygulanması konusunda Kongre’yle birlikte çalışmanız iyi karar! Bu yaptırımlar için iki partiden de güçlü bir destek olacağına inanıyorum ve Türkiye’nin saldırganlığının değerli bir müttefiki, Kürtleri yok etmesine, IŞİD’in yeniden yükselişine izin vermememiz çok önemli."

I believe there is strong bipartisan support for such sanction’s and it is imperative that we do not allow Turkey’s aggression to lead to the destruction of a valuable ally – the Kurds - and the reemergence of ISIS. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 13, 2019

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