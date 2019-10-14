ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: İran'a uygulananlardan beri en felç edici yaptırımlar olacak

Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere yönelik zalim saldırısı için hesap verme günü yaklaşıyor. Kongre'de İran yaptırımlarından bu yana en ciddi etkiyi yaratacak yaptırımların uygulanması için Başkan'la birlikte yapılan çalışmalara liderlik ediyorum" dedi.
Graham, "Türkiye'nin Suriye'deki felaketi kontrolsüz bırakılırsa Ortadoğu'yu da İran kadar istikrarsızlaştıracak. Bu ABD'ye ve müttefiklerimize hasar verir" diye ekledi.
Turkeys misadventure in Syria, if left unchecked, will destabilize the Middle East as much as Iran -- to the detriment of the United States and our allies.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 13, 2019
Graham, sonraki paylaşımında şunları söyledi:
"Az önce Başkan Trump'la konuştum. Türkiye'nin Suriye'deki saldırganlığını felç edici ekonomik yaptırımlarla durdurmak için Kongre'yle birlikte çalışma kararını takdir ediyorum. Trump’ın bu kararı Türkiye için oyun değiştirici olacak. IŞİD'in yeniden bir araya gelmesini ve İran'ın yükselişini önlemek için katliamı durdurmamız ve Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrara kavuşturmamız şart."
It is imperative that we stop the bloodshed and stabilize northeastern Syria to prevent the reemergence of ISIS and the rise of Iran.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 13, 2019
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