ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye'ye tehdit: İran'a uygulananlardan beri en felç edici yaptırımlar olacak

ABD'li Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham, Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Graham, "Kongre'de İran'a uygulananlardan beri en felç edici yaptırımlar hakkında Başkan'la birlikte çalışma çabalarına liderlik ediyorum" dedi.

ABD'li Senatör Graham, 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla Türkiye'ye yönelik tehditlerini sürdürüyor.

Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriyeli Kürtlere yönelik zalim saldırısı için hesap verme günü yaklaşıyor. Kongre'de İran yaptırımlarından bu yana en ciddi etkiyi yaratacak yaptırımların uygulanması için Başkan'la birlikte yapılan çalışmalara liderlik ediyorum" dedi.

Graham, "Türkiye'nin Suriye'deki felaketi kontrolsüz bırakılırsa Ortadoğu'yu da İran kadar istikrarsızlaştıracak. Bu ABD'ye ve müttefiklerimize hasar verir" diye ekledi.

Turkeys misadventure in Syria, if left unchecked, will destabilize the Middle East as much as Iran -- to the detriment of the United States and our allies. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 13, 2019

Graham, sonraki paylaşımında şunları söyledi:

"Az önce Başkan Trump'la konuştum. Türkiye'nin Suriye'deki saldırganlığını felç edici ekonomik yaptırımlarla durdurmak için Kongre'yle birlikte çalışma kararını takdir ediyorum. Trump’ın bu kararı Türkiye için oyun değiştirici olacak. IŞİD'in yeniden bir araya gelmesini ve İran'ın yükselişini önlemek için katliamı durdurmamız ve Suriye'nin kuzeydoğusunu istikrara kavuşturmamız şart."