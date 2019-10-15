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23:17 15 Ekim 2019
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    Trump'a azil soruşturmasının odağındaki oğul Biden ilk kez konuştu

    © AP Photo / Visar Kryeziu
    ABD
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    Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 2020 başkanlık seçimleri aday adayı olan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerdeki bazı firmalarla yaptığı anlaşmaları savundu, ancak 'yanlış kararlar' verdiğini belirtti.

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    © REUTERS / Joshua Roberts
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    ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil soruşturmasının odağındaki isim olan Hunter Biden, hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez ABC kanalına mülakat verdi. 

    Hunter Biden, Ukrayna ve Çin gibi ülkelerdeki bazı firmalarla yolsuzluğa bulaştığı iddialarına, "Geçmişe bakınca yanlış kararlar verdiğimi düşünüyorum. Bu kararlar yanlıştı, ancak yanlış bir şey yapmadım. Babama zarar vermek isteyen bazı etiksiz kişilere, yasadışı eylemlerde bulunmaları için fırsat verdim. Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Ancak ben yanlış bir şey yapmadım" yanıtını verdi.

    'SOYADIM BIDEN OLMASAYDI MUHTEMELEN HAYATIMDA OLAN BİRÇOK ŞEY OLMAZDI'

    © AP Photo / Evan Vucci
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    Hunter Biden, Ukrayna merkezli enerji şirketi Burisma'nın yönetim kurulu koltuğuna soyadı nedeniyle mi getirildiği sorusuna, "Soyadım 'Biden' olmasaydı muhtemelen bu koltukta oturamazdım. Soyadım Biden olmasaydı muhtemelen hayatımda olan birçok şey olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.

    Trump'ın Joe Biden'ın oğluna Çin'deki iş anlaşmaları için yardım ettiği iddiasına ilişkin ise Hunter Biden, "Her yere babamla seyahat ediyorum. 2013'te de Çin'e babamla gittim, kızım da orada seyahatteydi" ifadelerini kullandı.

    Hunter Biden, Beyaz Saray'ın Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in görüşmesinin dökümünü yayımlaması için ise "Her Amerikalı gibi ben de bu metni okuyunca şok oldum" diye konuştu.

    Etiketler:
    azil, Ukrayna, Joe Biden, Hunter Biden, Donald Trump, ABD
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