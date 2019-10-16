Washington Post: Giuliani, 2017'de Gülen'in iadesi için Trump'a büyük baskı yaptı

BBC türkçe'de yer alan habere göre gazete, adının açıklanmasını istemeyen eski yetkililere dayandırdığı haberinde, Giuliani'nin o dönemde neredeyse başka hiçbir şey konuşmadığını ve Trump nezdinde bu konuyu her fırsatta gündeme getirdiğini yazdı.
Gazeteye konuşan bir eski yetkili, o dönem Giuliani'nin tüm dikkatinin bu konu üzerinde olduğunu belirterek, "Gülen'den başka bir şey konuşmuyordu" dedi.
Eski yetkililer, o dönemde Beyaz Saray danışmanlarında Giuliani'nin Türk hükümeti adına Gülen'in iadesini savunduğu yönünde kaygılar oluştuğunu belirtti.
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