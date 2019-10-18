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10:36 18 Ekim 2019
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    Trump'tan Türkiye - YPG açıklaması: Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım

    © AFP 2019 / Tom Pennington
    ABD
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    ABD Başkanı, Türkiye ile YPG'nin durumunu 'okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa' benzeterek "Biraz kavga etmeleri gerekiyordu, sonra ayırdım" dedi. Trump ayrıca, varılan anlaşmayla Kürtlerin 'biraz' çekileceğini söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    Trump: Şu anda Türkler mutlu, Kürtler mutlu, ABD mutlu ve biliyor musunuz uygarlık da mutlu
    ABD Başkanı Donald Trump, Texas'taki mitinginde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Trump, Türkiye ve ABD'nin Ankara'nın Suriye operasyonuna ara vermesi konusunda anlaşması sonrasında Türkiye'nin Suriye'de Kürt grupların kontrolü altındaki bölgelere yönelik operasyonunu 'okul bahçesinde kavga eden iki çocuğa' benzeterek "Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi" diyerek bu süreçteki tavrının 'alışılmadık' olduğunu kaydetti.

    Deutsche Welle Türkçe tarafından aktarılan habere göre, Trump'ın Suriye'den ABD askerlerini çekme kararının ardından gelen Türkiye'nin askeri harekatı nedeniyle Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre aralarında sivillerin de bulunduğu 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 300 bin sivil yerinden oldu.

    'BİRAZ GERİ ÇEKİLECEKLER'

    Trump bu süreçte 'tek bir damla Amerikan kanının akmadığını' söyledi ve "Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler" dedi.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
    Kremlin: Türkiye'den, ABD'yle varılan anlaşmayla ilgili bilgi bekliyoruz
    Trump IŞİD'lilerin kilit altında tutulmaya devam edeceğini ve IŞİD'le mücadelenin süreceğini belirterek Türkiye'nin de buna hazır olduğunu kaydetti.

    Beyaz Saray'ın ABD'nin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından Başkan Trump'ı hem kendi partisi Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar eleştirmişti.

    ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk Trump'ın 'kavga eden iki çocuk' benzetmesini 'ayıp ve cahilce' şeklinde niteledi.

    Etiketler:
    Anlaşma, Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Suriye, Donald Trump, Türkiye, ABD
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