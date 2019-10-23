Beyaz Saray'da kabine toplantısı dua ile başladı: Başkan Trump için Tanrı'ya teşekkür  

Trump'a yakınlığı ile bilinen Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, katılımcılar masada yerlerini aldıktan sonra toplantıyı Tanrı'ya şükür ederek açtı.
Duaya ABD'ye verilen nimetler için teşekkür ederek başlayan Carson, bu 'nimetlerin' arasına ABD Başkanını da ekleyerek "Tanrım sana, eleştiri karşısında büyük cesaret sergileyen Başkan Trump için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ben Carson prayer opening Cabinet meeting:— Howard Mortman (@HowardMortman) October 21, 2019
"We thank You for President Trump who also exhibits great courage in face of constant criticism. We ask You give him strength to endure & wisdom to lead and to recognize You as the sovereign of the universe, with solution to everything" pic.twitter.com/B6GNWA7IUD
Carson, sözlerini herkes için 'Amerika'yı büyük tutmaya devam edecek anlayışlı bir yürek ve şefkat dileğinde bulunarak sonlandırdı.
Trump'ın ise bu sırada gözlerini kapattığı ve Carson'ın sözlerine dikkat kesildiği kameralara yansıdı.
Ayrıca, Trump'ın gazetecilere de dua bitene kadar odada kalabileceklerini söylediği belirtildi.
Söz konusu videonun sosyal medyada viral olmasının ardından kullanıcılardan çeşitli eleştiri ve yorumlar geldi.
Bir kullanıcı duanın Beyaz Saray'da edilmesini eleştirerek, "Kendine özel bir zamanda dua et Ben (carson)" ifadelerini kullandı.
Pray on your own time ben...not on government time.e.— Judith (@Judith_Nugget) October 21, 2019
Bazı kullanıcılar ise Carson ve Trump'ı ti'ye alan görseller paylaştı.
Here’s Trump’s God! 💰 💰 💰 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 pic.twitter.com/CFY5CmidtQ— Joan of Snark & John McCain’s Thumb (@jlq529) October 22, 2019
October 21, 2019
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