Beyaz Saray'da kabine toplantısı dua ile başladı: Başkan Trump için Tanrı'ya teşekkür  

Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısının açılışını dua ederek yaptı. Carson'un Tanrı'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın varlığı için teşekkür ettiği anların videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD Başkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturması sürecinden geçerken, Beyaz Saray'da iki gün önce gerçekleşen kabine toplantısına dua ile başlandı.

Trump'a yakınlığı ile bilinen Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, katılımcılar masada yerlerini aldıktan sonra toplantıyı Tanrı'ya şükür ederek açtı.

Duaya ABD'ye verilen nimetler için teşekkür ederek başlayan Carson, bu 'nimetlerin' arasına ABD Başkanını da ekleyerek "Tanrım sana, eleştiri karşısında büyük cesaret sergileyen Başkan Trump için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ben Carson prayer opening Cabinet meeting:



"We thank You for President Trump who also exhibits great courage in face of constant criticism. We ask You give him strength to endure & wisdom to lead and to recognize You as the sovereign of the universe, with solution to everything" pic.twitter.com/B6GNWA7IUD — Howard Mortman (@HowardMortman) October 21, 2019

​Carson, sözlerini herkes için 'Amerika'yı büyük tutmaya devam edecek anlayışlı bir yürek ve şefkat dileğinde bulunarak sonlandırdı.

Trump'ın ise bu sırada gözlerini kapattığı ve Carson'ın sözlerine dikkat kesildiği kameralara yansıdı.

Ayrıca, Trump'ın gazetecilere de dua bitene kadar odada kalabileceklerini söylediği belirtildi.

Söz konusu videonun sosyal medyada viral olmasının ardından kullanıcılardan çeşitli eleştiri ve yorumlar geldi.

Bir kullanıcı duanın Beyaz Saray'da edilmesini eleştirerek, "Kendine özel bir zamanda dua et Ben (carson)" ifadelerini kullandı.

Pray on your own time ben...not on government time.e. — Judith (@Judith_Nugget) October 21, 2019

​Bazı kullanıcılar ise Carson ve Trump'ı ti'ye alan görseller paylaştı.

Here’s Trump’s God! 💰 💰 💰 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 pic.twitter.com/CFY5CmidtQ — Joan of Snark & John McCain’s Thumb (@jlq529) October 22, 2019

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