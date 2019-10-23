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    U.S. President Donald Trump speaks prior to presenting NBA Hall of Fame player Jerry West with the Presidential Medal of Freedom in the Oval office of the White House in Washington, U.S., September 5, 2019. REUTERS/Joshua Roberts

    Beyaz Saray'da kabine toplantısı dua ile başladı: Başkan Trump için Tanrı'ya teşekkür  

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    ABD
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    Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, Beyaz Saray'da düzenlenen kabine toplantısının açılışını dua ederek yaptı. Carson'un Tanrı'ya ABD Başkanı Donald Trump'ın varlığı için teşekkür ettiği anların videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

    © AP Photo / J. Scott Applewhite
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    ABD Başkanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Demokratlar tarafından başlatılan azil soruşturması sürecinden geçerken, Beyaz Saray'da iki gün önce gerçekleşen kabine toplantısına dua ile başlandı. 

    Trump'a yakınlığı ile bilinen Konut-Şehirleşme Bakanı Ben Carson, katılımcılar masada yerlerini aldıktan sonra toplantıyı Tanrı'ya şükür ederek açtı. 

    Duaya ABD'ye verilen nimetler için teşekkür ederek başlayan Carson, bu 'nimetlerin' arasına ABD Başkanını da ekleyerek "Tanrım sana, eleştiri karşısında büyük cesaret sergileyen Başkan Trump için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    ​Carson, sözlerini herkes için 'Amerika'yı büyük tutmaya devam edecek anlayışlı bir yürek ve şefkat dileğinde bulunarak sonlandırdı. 

    Trump'ın ise bu sırada gözlerini kapattığı ve Carson'ın sözlerine dikkat kesildiği kameralara yansıdı. 

    Ayrıca, Trump'ın gazetecilere de dua bitene kadar odada kalabileceklerini söylediği belirtildi.

    Söz konusu videonun sosyal medyada viral olmasının ardından kullanıcılardan çeşitli eleştiri ve yorumlar geldi. 

    Bir kullanıcı duanın Beyaz Saray'da edilmesini eleştirerek, "Kendine özel bir zamanda dua et Ben (carson)" ifadelerini kullandı.

    ​Bazı kullanıcılar ise Carson ve Trump'ı ti'ye alan görseller paylaştı. 

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