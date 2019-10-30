Ilhan Omar, 'soykırım oylamasında' çekimser oy verdiğini açıkladı: Siyasi mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır

Demokrat Parti'nin göçmen kökenli kadın vekillerinden Ilhan Omar, 'Ermeni soykırımı' iddialarına ilişkin ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa tasarısı için çekimser oy verdiğini açıkladı.

Omar, konuyla ilgili yayınladığı yazılı açıklamada ise şunları söyledi:

"Özellikle etnik temizlik ve soykırım gibi insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliğin önem taşıdığına inanıyorum. Ancak, hesap verilebilirlik ve soykırımın tanınması, siyasi bir mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır. Bu, jeopolitiğin 'itme-çekme' politikası dışında, akademik mutabakata dayalı olarak yapılmalıdır. İnsanlığa karşı işlenen tarihsel suçların gerçek kabulü, hem 20. yüzyılın en şiddetli soykırımlarını, hem de köle ticareti gibi daha önceki toplu katliamları ve bu ülkede yüz milyonlarca yerli insanın hayatını alan Kızılderili soykırımını da içermelidir. Bu yüzden çekimser oy verdim."