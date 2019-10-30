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10:30 30 Ekim 2019
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    F-35 B

    ABD F-35'ler için fiyat kırdı

    © Fotoğraf : Twitter
    ABD
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    Pentagon ile üretici firma Lockheed Martin arasında varılan anlaşmayla F-35’lerin fiyatı yüzde 12.7 oranında düşürüldü. Yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen F-35’lerin alıcılar için daha cazip hale getirilmesi umuluyor.

    © AA /
    Pentagon, 478 adet F-35 için sözleşme imzaladı
    Maliyeti nedeniyle eleştirilere hedef olan Amerikan F-35 savaş uçaklarının fiyatlandırılması konusunda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile üretici firma Lockheed Martin arasında anlaşmaya varıldı.

    Deutshe Welle Türkçe'nin aktardığı habere göre, Pentagon'dan yapılan açıklamada 2022 yılı içinde satın alınması planlanan F-35'lerin maliyetinde yüzde 12.7 oranında indirime gidildiği bildirildi. Fiyat indiriminin alıcı diğer ülkeleri de teşvik etmesi hedefleniyor.

    Pentagon yetkilisi Ellen Lord, söz konusu anlaşma ile F-35’in fiyatında güçlü bir indirime gitme çabalarının karşılık bulduğunu duyurdu. Savaş uçağının en yaygın kullanılan F-35A modelinin fiyatı 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021'de 79.17 milyon dolar ve 2022'de 77.9 milyon dolar olarak belirlendi.

    Üretici Lockheed Martin firmasından yapılan açıklamada da, üç yıllık bir süreç içinde 478 adet F-35’in üretimi ve teslimatı için 34 milyar dolara anlaşıldığı bildirildi. Söz konusu 478 uçağın, ABD’nin yanı sıra, çeşitli müttefik ülkelerin hava kuvvetleri envanterine dahil edilmesi planlanıyor.

    Lockheed Martin yetkilileri, F-16 savaş uçaklarına sahip her ülkeyi F-35'ler için potansiyel alıcı olarak gördüklerini açıklamıştı. Şirket 2019'da 131 uçak teslimatı yapmayı, teslimat sayısını 2020'de 149'a ve ardından yılda 169'a kadar yükseltmeyi hedefliyor.

    F-35'ler şu an şirketin yıllık toplam kazancının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

    Türkiye programdan çıkarılmıştı

    F-35
    © REUTERS /
    Norveç'in Rusya'ya karşı kullanmak istediği F-35'lerde sorun çıktı
    F-35 programına ABD’nin dışında Türkiye, İngiltere, İtalya, Avustralya, Kanada, Danimarka, Hollanda ve Norveç, resmi ortak ülke olarak dahil. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için Temmuz ayında ABD tarafından programdan çıkarılmıştı. ABD, Türkiye’nin programın bir ortağı olarak ürettiği F-35 yedek parçaları alımının, 2020 yılının Mart ayından itibaren durdurulacağını duyurmuştu. 

    F-35A, F-35B ve F-35C adı altında ayrı özelliklere sahip modelleri bulunan savaş uçaklarından F-35A ABD ve müttefik ülke hava kuvvetleri için üretilen standart tip. F-35B, çok kısa mesafede kalkış yapıp dikey olarak inme yeteneğine sahip. F-35C ise tamamen uçak gemileri için tasarlanmış olan bir model. 

    Aralarında Norveç, Finlandiya, İsrail, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu yaklaşık 10 ülkenin alıcılar arasında yer alması bekleniyor.

    Etiketler:
    Fiyat, Uçak, Lockheed Martin, Türkiye, ABD, F-35
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