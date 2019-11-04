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10:26 04 Kasım 2019
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    McDonald's CEO'su Easterbrook, bir çalışanıyla ilişki yaşaması nedeniyle görevden alındı

    © AP Photo / Alyssa Schukar
    ABD
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    Dünyanın en ünlü fast food zincirlerinden McDonald's CEO’su Steve Easterbrook, bir çalışanıyla ilişki yaşaması nedeniyle görevden alındı. İlişkinin karşılıklı rızaya dayalı olduğunu açıklansa da Easterbrook, şirket politikasını ihlâl etmekle suçlandı.

    ABD merkezli McDonald's şirketinin 2015 yılından beri CEO’luğunu yapan Steve Easterbrook’un görevine acil bir toplantıyla son verildi.

    McDonald's yönetim kurulu Easterbrook'u, şirket prensiplerini çiğneyerek kötü kararlar verdiği ve bir çalışanla ilişkiye girdiği için görevden aldı.

    McDonald's
    © Sputnik / Natalia Seliverstova
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    52 yaşındaki Easterbrook da şirket çalışanlarına yolladığı e-postada ilişkiyi doğruladı ve hata yaptığını söyledi. Easterbrook, "Şirketin değerleri göz önüne alındığında, işten ayrılmam gerektiği konusunda yönetim kuruluyla aynı fikirdeyim" ifadelerini kullandı.

    2018 yılında yıllık 15.9 milyon dolar maaş almasıyla gündeme gelen Easterbrook'un tazminatının detayları pazartesi günü belli olacak.

    Koltuğa Kempczinski getirildi

    Easterbrook'un yerine McDonald's ABD'nin başındaki Chris Kempczinski atandı ve yönetim kuruluna alındı.

    Karar sonrası şirketin hisseleri yüzde 1.5 düşerek 195 doların altına indi.

    1993 yılından bu yana McDonald's için çalışan Steve Easterbrook 2011 yılında Pizza Express markası için çalışmak üzere şirketten ayrıldı. Ardından Asya yemekleri sunan zincir restoran Wagamama'ya geçti. 2013 yılında geri dönüş yapan Easterbrook, şirketin İngiltere ve Kuzey Avrupa'dan sorumlu başkanı olmuştu. 2015 yılında ise CEO’luğa getirilmişti.

    Geçen yıl da Intel'in patronu Brian Krzanich, şirket kurallarını çiğneyerek bir çalışanla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevden el çektirilmişti.

    Etiketler:
    Görevden alma, Görevden alınma, Steve Easterbrook, CEO, McDonald's, Fast food, ABD
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