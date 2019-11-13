WP: Trump, Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif edecek

WP'ye konuşan kaynaklar, Trump'ın ABD ile Türkiye arasındaki ilişkileri düzeltmek için hazırladığı tekliflerin geçen hafta Erdoğan'a gönderdiği mektupta yer aldığını söyledi.
'Temsilciler Meclisi üyeleri çok öfkelenecek'
WP, Trump'ın tekliflerinin geçen ay Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını destekleyen ABD Temsilciler Meclisi üyelerini muhtemelen çok öfkelendireceğini yazdı.
Erdoğan, Başkan Trump'ın daveti üzerine dün Washington'a gitti. Erdoğan-Trump görüşmesinin bu akşam saat 20:00'de gerçekleşmesi bekleniyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)