Erdoğan ABD'de: İlişkilerde beyaz sayfa açmakta kararlıyız

Erdoğan'ın Washington ziyareti kapsamında Beyaz Saray'da yaptığı görüşmelerin ardından liderler ortak basın açıklaması için kameraların karşısına geçti.



Trump'ın ifadeleri şöyle:- Öncelikle Serkan Gölge'nin serbest bırakılması nedeniyle Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde geri dönecek.-Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı bir görüşme geçirdik. Türkiye stratejik bir ortak. Erdoğan'ın büyük bir hayranıyım.-S-400 konusu zorluklar çıkarıyor. Umarız sorunu çözeceğiz.-100 milyar dolarlık ikili ticaret anlaşması konusunda görüştük.-Azil soruşturmasının bir dakikasını bile izlemedim, daha önemli bir konuğum vardı. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. AB ülkeleri Suriyeli göçmenler konusunda para ödemeli."Trump 'Sert adam olmayın' diye sizi uyarmıştı, bu uyarıyı neden dikkate almadınız?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, ''Bu mektupları sayın Başkan'a takdim ettim. Terörist Abdi Şahin'in böyle karşılanması bizi üzmüştür'' şeklinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:-İlişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız. İşbirliğimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. ABD ile mutabakatımıza olan bağlılığımızı sürdürüyoruz- Barış Pınarı Harekatı ile PKK'nın ayrılıkçı gündemine ağır bir darbe indirilmiştir.- Temsilciler Meclisi Kararları Türk milletini incitti. Bu kararların milletimizi üzdüğünü sayın Başkan'a ilettim.- 7 bin 680 yabancı terörist savaşçı yakaladık, gönderdik. Yabancı terörist savaşçılar kaynak ülkeler tarafından geri alınmalıdır ve Sayın Başkan'la bu konuda aynı görüşteyiz. Suriye'deki 3 milyon insana düzenli yardım gönderiyoruz. 350 bini Kürt, 4 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yapıyoruz. Bugüne kadar bütçemizden 40 milyar dolar harcadık.- FETÖ Türkiye'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalışmış bir terör örgütüdür. FETÖ'nün mevcudiyetinin bitmesi talebini tekrarlıyoruz-Şayet istenilen şartlar sağlanırsa Patriot alabileceğimizi Sayın Başkan'a daha önce söyledim, yine söylüyorum.Ayrıntılar geliyor...