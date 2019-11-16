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02:01 16 Kasım 2019
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    Donald Trump bir Beyaz Saray kabulünde

    Trump, ABD basınını 'samimiyetsiz' olarak nitelendirdi

    © REUTERS / YURI GRIPAS
    ABD
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    ABD Başkanı Trump, ülke basınını 'samimiyetsiz', azil soruşturmasını ise 'Amerikan tarihindeki en büyük rezalet' olarak nitelendirdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da sağlık hizmetleriyle ilgili yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın dün gece yaptıkları açıklamada, "Temmuz'da yapılan telefon görüşmesi ile ABD'nin bu ülkeye yardımlarını kesmesi arasında bir bağlantı olmadığını" belirttiklerini aktardı.

    ABD Başkanı Trump, "Basın bunu haber bile yapmadı. Basınımız inanılmayacak derecede samimiyetsiz. Daha samimi bir basın olsaydı, ülkemize daha iyi hizmet edebilirdik" diye konuştu.

    Azil soruşturması kapsamında çarşamba günü yapılan ilk kamuya açık oturumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle izleyemediğini belirten Trump, "Bu sabahki oturumun bir kısmını izledim. Bunun bir rezalet olduğunu düşünüyorum. İnsanların seçtiği birçok muhteşem Cumhuriyetçi vekilimiz var ama onların konuşmasına, açıklama yapmasına bile izin verilmiyor. Bu soruşturma bir rezalet ve ülkemiz için utanç verici" değerlendirmesinde bulundu.

    Trump, azil soruşturmasını ise "Bu hukuki değil siyasi bir süreç. Amerikan tarihindeki en büyük rezalet" diye niteledi.

    © AP Photo / Evan Vucci
    Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk telefon görüşmesinin metnini yayımladı
    Trump'ın tartışmalı Yovanovitch açıklaması

    Öte yandan, Donald Trump'ın bugün Kongre'deki açık oturumda azil soruşturmasına ilişkin ifade veren eski ABD Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch hakkında attığı bir tweet de ülke gündemine oturdu.

    Trump, Twitter mesajında, "Marie Yovanovitch'in gittiği her yer kötüye gitti. Somali'de göreve başladı, ülke nasıl oldu? Ukrayna'ya gitti ve Ukrayna Devlet Başkanı benimle yaptığı telefon görüşmesinde onun hakkında olumlu konuşmadı. Büyükelçileri atamak Başkan'ın mutlak görevidir" ifadelerini kullandı.

    Yovanovitch'in kendisine hizmet etmediği için görevden alındığı iddialarını da reddeden ABD Başkanı Trump, "ABD'nin dış politikası şimdi, daha önceki yönetimlerden farklı olarak daha güçlü ve kuvvetli. Bu durumun açıklaması basit. Önce Amerika" yorumunu yaptı.

    Trump'ın bu ifadeleri ise ABD basını ve Demokratlar tarafından "Trump bir tanığı tehdit ediyor" şeklinde yorumlandı.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "Söz konusu tweet bir tanığa tehdit değil, başkanın fikriydi. (Temsilciler Meclisindeki azil soruşturması) Bu bir mahkeme değil tek partili siyasi bir süreç, daha da açık söylemek gerekirse bu süreç tamamen gayrimeşru" ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler:
    Vladimir Zelenskiy, Marie Yovanovitch, azil, Basın, Donald Trump, ABD
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