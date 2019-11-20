Azil soruşturmasında Sondland’in ifadesi: Ukrayna’ya baskı talimatını Trump verdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil sürecine ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade veren ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Trump’ın talimatı üzerine, Ukrayna’ya dair Rudy Guiliani ile birlikte çalıştığını söyledi.

“Trump, Zelenski’den Biden’ı soruşturmasını istedi”

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda kamuya açık oturumda ifade veren Sondland, Ukrayna’ya ilişkin talimatın Donald Trump’ın kendisinden geldiğini belirtti.ifadesinde, Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’den, rakibi’ı soruşturmasını istediği telefon görüşmesinden bir gün sonra, Trump ile görüştüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’den, seçim kampanyası doğrultusunda rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istedi. Bu soruşturmayı da ABD’nin Ukrayna’ya yapmayı planladığı 400 milyon dolarlık askeri yardıma bağladığı iddia edildi.

'Sondland’in ifadesinde tutarsızlıklar var’ iddiası

Sondland’in azil soruşturmasıyla iş birliği yaptığı ancak geçen ay verdiği ifadenin tutarlı olmadığı iddia edildi. Sondland’in, ilk ifadesinde Ukraynalı bir yetkiliye, Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatılmazsa askeri yardımın yapılamayabileceğini söylediği belirtildi. Ancak ABD medyası Sondland'ın, daha sonra bu ifadeyi değiştirdiğini duyurdu.

“Beyaz Saray’daki herkes biliyordu”

Sondland, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve yönetimdeki diğer üyelerin, Trump’ın Ukrayna’ya ‘Biden soruşturması’ hakkında baskı yaptığına ilişkin bilgilendirildiğini söyledi.