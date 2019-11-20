Azil soruşturmasında Sondland’in ifadesi: Ukrayna’ya baskı talimatını Trump verdi

“Trump, Zelenski’den Biden’ı soruşturmasını istedi”
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’den, seçim kampanyası doğrultusunda rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istedi. Bu soruşturmayı da ABD’nin Ukrayna’ya yapmayı planladığı 400 milyon dolarlık askeri yardıma bağladığı iddia edildi.
'Sondland’in ifadesinde tutarsızlıklar var’ iddiası
Sondland’in azil soruşturmasıyla iş birliği yaptığı ancak geçen ay verdiği ifadenin tutarlı olmadığı iddia edildi. Sondland’in, ilk ifadesinde Ukraynalı bir yetkiliye, Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatılmazsa askeri yardımın yapılamayabileceğini söylediği belirtildi. Ancak ABD medyası Sondland'ın, daha sonra bu ifadeyi değiştirdiğini duyurdu.
“Beyaz Saray’daki herkes biliyordu”
Sondland, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve yönetimdeki diğer üyelerin, Trump’ın Ukrayna’ya ‘Biden soruşturması’ hakkında baskı yaptığına ilişkin bilgilendirildiğini söyledi.
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