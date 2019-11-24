Trump’ın danışmanı: NATO, Ukrayna yüzünden Rusya’yla çatışmak istemiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, NATO’nun Rusya’yla doğrudan çatışmaya girmemek için henüz Ukrayna’yı sıralarına katmaya ilgi duymadığını belirtti.

’nın Halifax şehrindeki güvenlik konferansında konuşan O’Brien, “Halihazırda Ukrayna’nın NATO üyeliği gündemde değil. Rusya neredeyse Ukrayna ile savaş halinde. Ukrayna’yı NATO’ya almak ve Rusya’yla doğrudan çatışmaya girmek genel olarak NATO için cazip olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“Batı, Rusya’yla çatışma istemiyor” diyen danışman, “NATO, bu çatışmayı önlemek için kurulmuştu” diye ekledi.

O’Brien, diğer yandan Ukrayna’nın Rusya’yla mücadelesinde Kiev’in yanında olacaklarını söyledi.

Rusya Ukrayna içindeki çatışmada taraf olmadığını defalarca dile getirmişti.