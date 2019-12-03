Üst düzey ABD'li diplomat: Ukrayna'nın ABD seçimlerine müdahale ettiğine dair bir kanıt yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale, Ukrayna'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı David Hale, Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması konusunda Kongre'ye ifade verdi.

Kiev'in 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin bir kanıtın bulunmadığını kaydeden Hale, Rusya'nın seçimlere müdahalesinin 'aldatmaca' olduğu konusunda hemfikir olmadığını kaydetti.

Hale, bu iddiayı destekleyen herhangi bir kanıttan haberdar olup olmadığı yönündeki soruya ise "Hayır" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Temmuz'da Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna liderine Joe Biden ve oğlunu soruşturması yönünde baskı yaptığı iddia edilmişti.

Demokratların domine ettiği Temsilciler Meclisi, Trump'a bu iddianın ardından azil soruşturması başlatmış, bu kapsamda bir dizi Beyaz Saray yetkilisi Kongre'ye ifade vermişti.