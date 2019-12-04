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    ABD Başkanı Donald Trump- First Lady Melania Trump

    Melania biyografisi, first lady'nin Trump'ın eline vurma nedenini anlatıyor

    © REUTERS / Yves Herman
    ABD
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    Yeni yayımlanan Melania biyografisi, Trump'ın eşi tarafından eline vurularak terslendiği sahnenin önemli olduğunu savunuyor. Kitapta "Kırmızı halının genişliği Trump'ın bel ölçüsü ve kolay dağılan dikkati için yeterince büyük değildi. Melania 'erkeğinin arkasından yürüyen itaatkar kadın' pozisyonuna düşmekten hoşlanmamıştı" deniliyor.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs 2017'deki ilk yurtdışı ziyaretinde el ele tutuşmak istediği eşi tarafından eline vurularak terslenmesi hafızalara kazınırken, bu sahneyi ve Melania Trump'ın diğer sırlarını aydınlığa kavuşturma iddiasındaki bir kitap yayımlandı.   

    CNN'in Beyaz Saray Muhabiri Kate Bennett'ın salı günü yayımlanan 'Free, Melania' adlı  first lady'nin izinsiz biyografisi, ABD Başkanı'nın İsrail'de havaalanına inmişken eşi tarafından terslenmesi sahnesini de mercek altına alıyor. 

    Kibirli, küstah, başına buyruk halleriyle küresel çapta tepki çeken Trump'ın eşi tarafından terslendiği sahnenin önemli olduğunu savunan gazeteci Kate Bennett, kitap tanıtım röportajlarında, Melania'nın gezegende Trump'ın eline fiske vurabilecek, bu yüzden başına bir şey gelmeyecek ve Trump'ın suratına karşı ne düşündüğünü söyleyebilecek tek kişi olduğu görüşünü dile getirdi.

    Bennett, kitabında o sahneyi şöyle analiz ediyor:

    "(Netanyahu çifti ile Trump çiftinin) Dörtlü fotoğraf pozu olması gerekiyordu, bir maymun bile bunu becerebilirdi. Ama sık sık olduğu üzere Trump eşini unuttu ve onun orada olduğunu hatırladığı zaman çok geç kalmıştı."

    "Dörtlü kameralara doğru ilerlerken hala uyum içinde değildi. Netanyahu çifti el ele tutuşuyordu, Trump çifti tutuşmuyordu, Melania geride kalmıştı, neredeyse kırmızı halının dışına çıkacaktı. Hem İsrail bayrağındaki beyazı onurlandırmak hem de barışın simgesi olması bakımından özel seçilmiş parlak beyaz renkte Michael Kors Koleksiyonu'ndan etek ceket giymiş Melania geriye düşmüştü, kırmızı halının genişliği Trump'ın bel ölçüsü ve kolay dağılan dikkati için yeterince büyük değildi. Dolayısıyla Melania geride kaldı, diğer üçlüye ayak uyduramadı, tuhaf şekilde hiç istemeden 'erkeğinin arkasından yürüyen itaatkar kadın' pozisyonuna düştü. Ve bundan hiç hoşlanmadı."

    Bennett, verdiği röportajda da şu görüşleri dile getirdi:

    "Melania Trump'ın güneş gözlüklerinin ardında sessiz sedasız biri olduğu algısını yanlış buluyorum. Perde arkasında kendisi Başkan'ın sesi en çok çıkan danışmanı. Her gün birçok kez telefonda konuşuyorlar. Melania, Trump'ın Fox News kanalı haricindeki gözleri ve kulakları. Göç tartışmasına da dahil oldu, ülkedeki opioid krizi meselesine de müdahil olduğu aşikar. Bence Melania, Trump'la herkesten daha dobra dobra konuşuyor, çünkü bunu yapabiliyor."

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